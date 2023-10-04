Начали действовать новые штрафы за нарушение правил ведения воинского учета

Начали действовать новые штрафы за нарушение правил ведения воинского учетаМногие малые и средние компании оказались к этому не готовы
ТАСС сообщил 2 октября, что работу сотрудников военных комиссариатов Ростовской области, отвечающих за воинский учет, продлят, чтобы избежать очередей. До этого сообщения комиссара региона Игоря Егорова в местных СМИ появилась информация об очередях из представителей организаций, ответственных за воинский учет, которые не успевают подать до 1 октября списки подлежащих воинскому учету работников.
Что изменилось
Ранее работодатели обязаны были ежегодно в сентябре представлять в военкоматы списки работников мужского пола 15- и 16-летнего возраста. Кроме того, до 1 ноября работодатели должны были представлять списки граждан мужского пола, подлежащих первоначальной постановке на воинский учет в следующем году. Теперь составлять и направлять эти списки в военкоматы не нужно, следует из июльских поправок в Положение о воинском учете.