Начали действовать новые штрафы за нарушение правил ведения воинского учета

Ранее работодатели обязаны были ежегодно в сентябре представлять в военкоматы списки работников мужского пола 15- и 16-летнего возраста. Кроме того, до 1 ноября работодатели должны были представлять списки граждан мужского пола, подлежащих первоначальной постановке на воинский учет в следующем году. Теперь составлять и направлять эти списки в военкоматы не нужно, следует из июльских поправок в Положение о воинском учете.