70% российских компаний декларируют в документах борьбу с дискриминацией по возрасту

70% российских компаний декларируют в документах борьбу с дискриминацией по возрастуНо на деле не все охотно берут на работу людей старше 55 лет
На фоне кадрового дефицита все громче звучат разговоры о необходимости привлекать к работе ранее недооцененные группы населения, в том числе людей старшего возраста. В марте 2024 г. рейтинговое агентство АКРА оценило внутренний потенциал дополнительного предложения трудовых ресурсов на российском рынке в 7,5 млн человек, из которых 5 млн – люди старше 55 лет. Удивившись многочисленности возрастных резервистов, в июне этого года АКРА совместно со Strategy Partners провели новое исследование – как российские компании привлекают людей старшего возраста.
Оказалось, что чаще всего компании занимаются этим в рамках социальной ответственности. Авторы исследования проанализировали 12 количественных и качественных показателей, отражающих социальную ответственность компаний в части управления персоналом, включая публично раскрываемые практики поддержки и трудоустройства людей старшего возраста. Для этого были выбраны 42 компании из первого котировального списка Московской биржи, которые публиковали публичную нефинансовую отчетность за 2022 г. (за 2023 г. отчетность еще не опубликована).
Изучение документов выявило противоречивую картину: более 70% изученных компаний (31 из 42) уже прописали в своих документах меры, направленные на обеспечение равных прав и возможностей, а также на борьбу с дискриминацией, в том числе по возрасту: эти инициативы закреплены в кодексах корпоративной этики, политике по правам человека, в области многообразия и инклюзивности, в области устойчивого развития. Однако только три представителя выборки предоставили в своих нефинансовых отчетностях информацию о реальных практиках в этой сфере. Абсолютное большинство компаний не включили эту тему в список своих важных приоритетов.
«Ведомости» решили выяснить, почему так происходит, за что работодатели ценят возрастных сотрудников, в каких случаях их берут и чего опасаются.