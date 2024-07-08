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/ Менеджмент

70% российских компаний декларируют в документах борьбу с дискриминацией по возрасту

Но на деле не все охотно берут на работу людей старше 55 лет
Мария Подцероб
Антон Осипов
Андрей Гордеев / Ведомости

На фоне кадрового дефицита все громче звучат разговоры о необходимости привлекать к работе ранее недооцененные группы населения, в том числе людей старшего возраста. В марте 2024 г. рейтинговое агентство АКРА оценило внутренний потенциал дополнительного предложения трудовых ресурсов на российском рынке в 7,5 млн человек, из которых 5 млн – люди старше 55 лет. Удивившись многочисленности возрастных резервистов, в июне этого года АКРА совместно со Strategy Partners провели новое исследование – как российские компании привлекают людей старшего возраста.

Оказалось, что чаще всего компании занимаются этим в рамках социальной ответственности. Авторы исследования проанализировали 12 количественных и качественных показателей, отражающих социальную ответственность компаний в части управления персоналом, включая публично раскрываемые практики поддержки и трудоустройства людей старшего возраста. Для этого были выбраны 42 компании из первого котировального списка Московской биржи, которые публиковали публичную нефинансовую отчетность за 2022 г. (за 2023 г. отчетность еще не опубликована).

Изучение документов выявило противоречивую картину: более 70% изученных компаний (31 из 42) уже прописали в своих документах меры, направленные на обеспечение равных прав и возможностей, а также на борьбу с дискриминацией, в том числе по возрасту: эти инициативы закреплены в кодексах корпоративной этики, политике по правам человека, в области многообразия и инклюзивности, в области устойчивого развития. Однако только три представителя выборки предоставили в своих нефинансовых отчетностях информацию о реальных практиках в этой сфере. Абсолютное большинство компаний не включили эту тему в список своих важных приоритетов.

«Ведомости» решили выяснить, почему так происходит, за что работодатели ценят возрастных сотрудников, в каких случаях их берут и чего опасаются.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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