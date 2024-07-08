70% российских компаний декларируют в документах борьбу с дискриминацией по возрасту

Изучение документов выявило противоречивую картину: более 70% изученных компаний (31 из 42) уже прописали в своих документах меры, направленные на обеспечение равных прав и возможностей, а также на борьбу с дискриминацией, в том числе по возрасту: эти инициативы закреплены в кодексах корпоративной этики, политике по правам человека, в области многообразия и инклюзивности, в области устойчивого развития. Однако только три представителя выборки предоставили в своих нефинансовых отчетностях информацию о реальных практиках в этой сфере. Абсолютное большинство компаний не включили эту тему в список своих важных приоритетов.