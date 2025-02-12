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В России вырос дисбаланс на рынке труда в сфере IT

Компаниям нужны специалисты с высокой квалификацией, а они получают горы резюме от новичков
Мария Подцероб
Лиана Липанова
Максим Богодвид / РИА Новости
Максим Богодвид / РИА Новости

За последние пять лет число сотрудников IT-компаний в России выросло более чем на 70% и достигло 1 млн человек, сообщил в конце января 2025 г. зампред правительства и руководитель аппарата правительства России Дмитрий Григоренко. Ранее, в сентябре 2024 г., премьер-министр Михаил Мишустин оценивал число работающих в сфере информационных технологий в 900 000 человек. Он говорил, что количество IT-специалистов в России продолжает неуклонно расти.

Но сколько бы людей ни приходило в профессию, на рынке IT не прекращаются разговоры об остром дефиците кадров. Только в прошлом году на Российском интернет-форуме (РИФ) говорили о нехватке 1 млн айтишников. Близкие цифры у hh.ru: число размещенных на сервисе вакансий в IT-сфере выросло на 12%, с 632 010 в 2023 г. до 708 186 в 2024 г. Более всего нужны были дата-сайентисты (за год спрос вырос на 70%), BI-аналитики и аналитики данных (61%), методологи (53%), системные аналитики (47%), DevOps-инженеры (41%). Средняя зарплата в отрасли увеличилась за год с 77 300 до 87 500 руб. в месяц. При этом зарплаты разработчиков старшего уровня в среднем составляли в 2024 г. 241 000 руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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