В России вырос дисбаланс на рынке труда в сфере IT

Но сколько бы людей ни приходило в профессию, на рынке IT не прекращаются разговоры об остром дефиците кадров. Только в прошлом году на Российском интернет-форуме (РИФ) говорили о нехватке 1 млн айтишников. Близкие цифры у hh.ru: число размещенных на сервисе вакансий в IT-сфере выросло на 12%, с 632 010 в 2023 г. до 708 186 в 2024 г. Более всего нужны были дата-сайентисты (за год спрос вырос на 70%), BI-аналитики и аналитики данных (61%), методологи (53%), системные аналитики (47%), DevOps-инженеры (41%). Средняя зарплата в отрасли увеличилась за год с 77 300 до 87 500 руб. в месяц. При этом зарплаты разработчиков старшего уровня в среднем составляли в 2024 г. 241 000 руб.