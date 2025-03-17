Как стартап выпускников химфака МГУ и Бауманки выручил 4,5 млрд рублей

Совладелец компании Appsciencе Александр Панов протягивает обозревателю «Ведомостей» две капсулы, синюю и красную, чтобы эффектно повторить узнаваемый кадр из фильма «Матрица». Рядом с ним коробочка с промышленными образцами оболочек для препаратов на любой цвет. Компания продает их производителям лекарств и биологически активных добавок (БАД). «Цвет – это и маркетинговая составляющая для производителя, и комплаентность для потребителя: за определенным днем недели можно закрепить свой цвет препарата, чтобы не перепутать, когда какой из них нужно принимать. А также разграничение по типу продукта – халяльные, веганские и др.», – поясняет Панов. Капсулы – один из самых успешных продуктов сырьевого направления бизнеса Appsciencе, которая начинала с экспресс-доставки химических реактивов в пандемию, а после 2022 г. расширила бизнес и запустила доставку сырья. По оценкам основателей, сейчас новое направление приносит 40% всей выручки.