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Молодые люди все чаще ищут работу с возможностями карьеры и постоянного дохода

И выказывают все меньше интереса к работе в таких профессиях, как курьер
Мария Подцероб
Мария Шакирова
Freepik
Freepik

В этом году россияне в возрасте от 18 до 24 лет активнее штурмуют рынок труда, чем еще год назад. Результаты недавнего исследования «Авито.Работы» показывают, что число резюме молодых кандидатов выросло на платформе на 49% в I квартале 2025 г. по сравнению с аналогичным периодом 2024 г. Тренд отмечают и в HeadHunter. По данным сервиса, с января по май 2025 г. молодые соискатели от 18 до 24 лет разместили и обновили более 8,8 млн резюме, что в 3 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.

При этом если на сервисе HeadHunter молодые люди выбирали традиционные для начинающих работников вакансии менеджеров по продажам, администраторов, продавцов, то на «Авито.Работе» самыми популярными среди молодых соискателей неожиданно оказались вакансии монтажника, менеджера по работе с клиентами, контент-менеджера и логиста.

Некоторые опрошенные «Ведомостями» эксперты посчитали, что такой результат исследования связан с изменением пользовательской базы «Авито.Работы» в последнее время, так как сервис смог привлечь много новых молодых пользователей. Сами же авторы исследования полагают, что их данные свидетельствуют о том, что студенты и выпускники в преддверии лета стали чаще искать не временные подработки, а рабочие места в серьезных профессиях, где они могли бы потенциально сделать карьеру и остаться надолго.

«Ведомости» выясняли, каковы сейчас настроения молодежи в отношении трудоустройства и с чем могут быть связаны изменения в ее карьерных устремлениях.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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