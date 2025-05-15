Молодые люди все чаще ищут работу с возможностями карьеры и постоянного дохода

В этом году россияне в возрасте от 18 до 24 лет активнее штурмуют рынок труда, чем еще год назад. Результаты недавнего исследования «Авито.Работы» показывают, что число резюме молодых кандидатов выросло на платформе на 49% в I квартале 2025 г. по сравнению с аналогичным периодом 2024 г. Тренд отмечают и в HeadHunter. По данным сервиса, с января по май 2025 г. молодые соискатели от 18 до 24 лет разместили и обновили более 8,8 млн резюме, что в 3 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.