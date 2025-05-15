Молодые люди все чаще ищут работу с возможностями карьеры и постоянного дохода

Молодые люди все чаще ищут работу с возможностями карьеры и постоянного доходаИ выказывают все меньше интереса к работе в таких профессиях, как курьер
В этом году россияне в возрасте от 18 до 24 лет активнее штурмуют рынок труда, чем еще год назад. Результаты недавнего исследования «Авито.Работы» показывают, что число резюме молодых кандидатов выросло на платформе на 49% в I квартале 2025 г. по сравнению с аналогичным периодом 2024 г. Тренд отмечают и в HeadHunter. По данным сервиса, с января по май 2025 г. молодые соискатели от 18 до 24 лет разместили и обновили более 8,8 млн резюме, что в 3 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.
При этом если на сервисе HeadHunter молодые люди выбирали традиционные для начинающих работников вакансии менеджеров по продажам, администраторов, продавцов, то на «Авито.Работе» самыми популярными среди молодых соискателей неожиданно оказались вакансии монтажника, менеджера по работе с клиентами, контент-менеджера и логиста.
Некоторые опрошенные «Ведомостями» эксперты посчитали, что такой результат исследования связан с изменением пользовательской базы «Авито.Работы» в последнее время, так как сервис смог привлечь много новых молодых пользователей. Сами же авторы исследования полагают, что их данные свидетельствуют о том, что студенты и выпускники в преддверии лета стали чаще искать не временные подработки, а рабочие места в серьезных профессиях, где они могли бы потенциально сделать карьеру и остаться надолго.
«Ведомости» выясняли, каковы сейчас настроения молодежи в отношении трудоустройства и с чем могут быть связаны изменения в ее карьерных устремлениях.