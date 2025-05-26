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Треть инженеров радиоэлектроники выбирают продажи вместо разработки

Но это ведет к дефициту специалистов
Анна Устинова
Сергей Ведяшкин / Агентство «Москва»
Сергей Ведяшкин / Агентство «Москва»

Более 30% выпускников – инженеров в области радиоэлектроники трудоустраиваются менеджерами по продажам радиоэлектроники, вместо того чтобы заниматься проектированием или созданием этого вида продукции. Об этом рассказал заместитель министра науки и высшего образования Дмитрий Афанасьев на круглом столе по инженерному образованию, организованном фракцией «Новые люди» в Госдуме 23 мая. Причины перехода инженеров в торговлю связаны с состоянием рынка труда, уровнем заработных плат, социальным пакетом и карьерными возможностями, которые предлагает работодатель, перечислил замминистра.

Помимо приведенных чиновником причин существует разрыв между теоретическими знаниями, полученными в вузе, и практическими навыками, необходимыми для разработки сложной радиоэлектронной продукции, указывает гендиректор холдинга по контрактной разработке электроники SND Global Ольга Квашенкина. «Это делает сферу продаж более доступной и привлекательной, в нее проще влиться. Финансовый аспект тоже играет роль, хотя в последние годы ситуация с зарплатами инженеров стала меняться в лучшую сторону», – говорит она.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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