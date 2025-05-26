Треть инженеров радиоэлектроники выбирают продажи вместо разработки

Треть инженеров радиоэлектроники выбирают продажи вместо разработкиНо это ведет к дефициту специалистов
Более 30% выпускников – инженеров в области радиоэлектроники трудоустраиваются менеджерами по продажам радиоэлектроники, вместо того чтобы заниматься проектированием или созданием этого вида продукции. Об этом рассказал заместитель министра науки и высшего образования Дмитрий Афанасьев на круглом столе по инженерному образованию, организованном фракцией «Новые люди» в Госдуме 23 мая. Причины перехода инженеров в торговлю связаны с состоянием рынка труда, уровнем заработных плат, социальным пакетом и карьерными возможностями, которые предлагает работодатель, перечислил замминистра.
Помимо приведенных чиновником причин существует разрыв между теоретическими знаниями, полученными в вузе, и практическими навыками, необходимыми для разработки сложной радиоэлектронной продукции, указывает гендиректор холдинга по контрактной разработке электроники SND Global Ольга Квашенкина. «Это делает сферу продаж более доступной и привлекательной, в нее проще влиться. Финансовый аспект тоже играет роль, хотя в последние годы ситуация с зарплатами инженеров стала меняться в лучшую сторону», – говорит она.