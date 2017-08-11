Статья опубликована в № 4383 от 11.08.2017 под заголовком: Советы юриста: Как бороться с нарушением прав на товарные знаки в интернет-торговле

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По экспертным оценкам, в 2017 г. онлайн-продажи в рунете достигнут 1,1 трлн руб., или 17 млрд евро. Вместе с ростом интернет-торговли сильно возросла доля незаконного использования товарных знаков конкурирующими интернет-магазинами. Наибольшая часть поддельной продукции класса люкс – табака, элитного алкоголя, электронных гаджетов, одежды, обуви, часов и т. д.– реализуется именно через интернет и с незаконным использованием товарных знаков оригинального производителя. Кроме того, правообладатели сталкиваются с киберсквоттерами – предприимчивыми российскими компаниями, которые «случайно» зарегистрировали доменное имя в интернете, полностью повторяющее товарный знак или название нового продукта.

Проблема в том, что в цифровом пространстве товары и продавец физически не присутствуют, поэтому пресекать нарушения права на товарный знак в интернете значительно труднее, чем в офлайне. Практика показывает, что наибольший процент судебных отказов в защите прав связан с тем, что правообладатель упустил возможность своевременно собрать нужные доказательства.

Самые распространенные нарушения прав: магазины используют без согласия владельцев брендов их товарные знаки, чтобы продвигать свои услуги и продукцию конкурентов, продают контрафактные товары или серый импорт. Эти нарушения обрели массовый характер потому, что потребители в интернете не имеют возможности непосредственно увидеть товар, а также установить продавца и производителя до момента покупки. Недобросовестные интернет-магазины выбирают доменные имена и названия страниц в соцсетях, сходные с наименованиями оригинальных брендов и производителей. Доменное имя не является объектом исключительного права и самостоятельно не охраняется. Но суды учитывают момент регистрации доменного имени и начала использования спорного сайта. Поэтому правообладателю первым делом надо проверить, когда доменное имя и интернет-магазин начали использоваться конкурентом. Он может обратиться к общедоступному электронному сервису проверки доменов, сервисам архивации интернет-сайтов, а также истории страницы интернет-магазина в социальной сети.