Как правильно приобрести патент и снизить стоимость сделки

Статья опубликована в № 4333 от 01.06.2017 под заголовком: Советы консультанта: Как правильно приобрести патент на новые технологии и снизить стоимость сделки

Компании, которые хотят быть инновационными, часто приобретают готовую интеллектуальную собственность, например запатентованные изобретения или так называемую полезную модель – техническое решение, относящееся к конкретному продукту. С какими трудностями они могут столкнуться?

Прежде всего, при использовании новой технологии надо обезопасить себя от возможных претензий со стороны третьих лиц. Перед оформлением сделки важно всесторонне проанализировать приобретаемый патент. А чтобы избежать дополнительных финансовых трат на судебные дела, обратите особое внимание на несколько нижеперечисленных факторов. Даже наличие у вас патента не ограждает от возможных проблем, которые возникают из-за нарушения чужой интеллектуальной собственности.

1. Соответствие патента и технического решения в реальности

Анализируя патент, проверьте, насколько близко изложенное в нем соотносится с тем, что вы используете в действительности. Идеально, чтобы совпадение было стопроцентным. Однако на практике этого бывает сложно добиться. Не надо думать, что если названия патента и вашего продукта совпадают, то ваша продукция защищена. Если в патенте вы обнаружили серьезные различия с вашим продуктом, то вы рискуете получить бесполезный патент, который не будет обеспечивать должную защиту.

2. Сила патента

Оцените силу патента. Иными словами, надо определить, насколько широким объемом правовой охраны он обладает. С каждым годом получать сильные патенты становится все сложнее. Технический прогресс не стоит на месте, и большинство идей активно патентуется, особенно крупными корпорациями. А патентные базы данных все больше наполняются патентными документами, которых так много, что в их числе сильные патенты могут легко затеряться.

Согласно патентному законодательству объем правовой охраны патента определяется формулой изобретения, а именно ее независимыми пунктами. Первые признаки слабого патента – наличие в таких независимых пунктах конкретных количественных параметров. Например, может быть указана точная температура, при которой технология используется или точная масса того или иного узла устройства. Ограничения, указанные в патенте, сужают объем его правовой охраны и позволяют легко обойти патент за счет минимального изменения значения того или иного параметра. Другие распространенные ограничения – это указание в патенте конкретного материала изготовления изделия, определенной геометрической формы элемента или его части и т. д. Такие патенты тоже можно обойти, изменив материал или форму на исходные.

3. Срок действия и действительность патента

Важно понимать, что срок действия патента ограничен, поэтому приобретать его имеет смысл в первые годы, а не когда патент должен закончиться. Особенно аккуратно покупайте патент на полезную модель, срок действия которого составляет всего 10 лет. Срок действия патента на изобретения больше – в основном 20 лет, – поэтому для изобретений это не так актуально. Действие патента может закончиться досрочно, и по истечении трех лет его нельзя будет восстановить. Однако особо предприимчивые люди часто пытаются продавать такие патенты, несмотря на то что использовать их могут все желающие бесплатно.

Зная эти нюансы, можно существенно снизить стоимость сделки или даже понять, что приобретение такого патента вам вовсе не нужно – ваше производство он не защитит.

4. Зависимый патент

Но иногда даже эти меры предосторожности не обезопасят вас на 100% от претензий по нарушению чужого патента.

Существует понятие «зависимого патента», когда вы не можете использовать патент без нарушения одного или нескольких чужих патентов. Как ни парадоксально, но такая ситуация действительно возможна, даже с учетом того, что она противоречит самой идее получения патента и что по каждой патентной заявке проводится обязательный патентный поиск. В итоге получается, что, даже имея действующий патент, вы все равно являетесь нарушителем.

На этот случай патентное законодательство предусматривает возможность получения принудительной лицензии на использование нарушаемого патента. Но для получения лицензии необходимо обращаться в суд. А это предполагает финансовые затраты.

5. Патентование своих идей и возможность получения денежных компенсаций и льгот

Как ни соблазнительно выглядит возможность покупки готового патента, нужно стараться патентовать и свои собственные разработки. Тогда вы точно будете более значимым игроком на рынке.

Вплоть до последнего времени большинство российских компаний-заявителей ограничивалось подачей заявки в Роспатент. По финансовым соображениям они не покупали иностранные патенты, например в Европе или США, и не выходили на западный рынок. Это сказывалось на конкурентоспособности отечественной продукции за границей.

Но теперь, когда президент и правительство стали поддерживать инновационную деятельность и подчеркивать ее значимость для экономики страны, у российских компаний появилась уникальная возможность компенсировать бо́льшую часть затрат на дорогостоящее зарубежное патентование. По задумке инициаторов правительственной программы такая поддержка должна стимулировать российские компании к активному продвижению своих инноваций на внешние рынки. Об эффективности программы можно будет судить не ранее чем через год-полтора, что обусловлено довольно длительными сроками процедуры патентования.

Сейчас правительство также рассматривает возможность налоговой поддержки компаний, работающих в сфере интеллектуальной собственности. И это тоже должно повысить привлекательность изобретательской деятельности в нашей стране.

Автор – патентный поверенный адвокатского бюро «Андрей Городисский и партнеры»