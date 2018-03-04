Почему разобщенность может стать причиной гибели компании, и как стать выдающимся лидером

Откройте статью для друзей! Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке {{fb}}

{{vk}}













Откройте статью для друзей! Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке {{fb}}

{{vk}}













«Проклятие эффективности, или Синдром "шахты". Как преодолеть разобщенность в жизни и бизнесе»

Джиллиан Тетт

Олимп-бизнес, 2017

То и дело мы слышим, как надежные банки теряют миллиарды долларов, спецслужбы не справляются со своими функциями, а правительства совершают непродуманные шаги. В чем причина? Почему самые солидные учреждения принимают нелепые решения, а признанные специалисты допускают чудовищные ошибки? В поисках ответа шеф-редактор Financial Times Джиллиан Тетт приглашает читателя поразмышлять над историями из жизни корпораций, финансовых учреждений и муниципальных структур, таких как Sony, Facebook, швейцарский банк UBS и чикагская полиция.

Тетт предлагает взглянуть на проблемы современных организаций с неожиданной стороны – не с точки зрения их менеджмента, корпоративного управления или финансов, а через призму социальной антропологии. Опыт финансового журналиста и ученая степень по антропологии помогли автору разглядеть за неудачными решениями руководителей феномен «синдрома шахты» (иначе говоря, «бункерное», или изоляционистское, мышление). В тех или иных формах синдром проявляется в самых разных организациях. Это происходит, когда люди замыкаются в границах узкой специальности или своего подразделения, плохо представляя, а часто и не интересуясь, что происходит в смежных областях или в соседнем отделе. Конечно, специализация неизбежна – она позволяет выполнять работу с максимальной продуктивностью. Но ее побочным эффектом может стать умственная слепота, из-за которой целые организации «в упор не видят очевидных рисков и возможностей».

Полная версия доступна только подписчикам Подписка на бумажную газету и другие тарифы Подписка на «Ведомости» — это: Доступ ко всем материалам с любых устройств

Свежий номер в разделе «Газета»

Возможность комментировать статьи

Общее избранное на всех устройствах

Возможность делиться закрытыми материалами с друзьями Подарки для годовых подписчиков {{gift}}