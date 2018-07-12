Какие проблемы создают бизнесу новые правила учета иностранных работников

8 июля вступили в силу поправки в законы, существенно меняющие систему постановки на миграционный учет иностранных граждан (федеральный закон от 27.06.2018 № 163-ФЗ). Эти изменения касаются всех иностранцев, временно пребывающих в России, включая высококвалифицированных специалистов (ВКС) и въезжающих в безвизовом порядке.

n Иностранных работников надо будет ставить на миграционной учет только по адресу их фактического проживания – раньше работодатель мог регистрировать их по адресу компании-нанимателя. Регистрация по адресу организации-работодателя теперь возможна, только если работник фактически проживает в помещении работодателя. В остальных случаях иностранные граждане должны быть поставлены на учет по адресу квартиры или гостиницы, где они фактически живут в России. Санкции за нарушение правил миграционного учета весьма серьезные: помимо штрафа до 5000 руб. (до 7000 руб. в Москве и Санкт-Петербурге) выдворение за пределы России.

Это уже вторая попытка законодателей изменить систему миграционного учета. В 2011 г. были приняты поправки, которые также запрещали регистрацию иностранцев по адресу компании. Это вызвало многочисленные жалобы работодателей. Тогда государство прислушалось к мнению бизнеса и менее чем через два месяца вернулось к прежним принципам постановки на учет.

В этот раз поправки связаны с исполнением постановления Конституционного суда от 19.07.2017 № 22-П. Суд указывал, что необходимо устранить имеющиеся противоречия в законах: требования регистрировать иностранных граждан по адресу организации или по адресу фактического проживания. Однако вместо того, чтобы изменить противоречивые формулировки законов, законодатели кардинально изменили правила миграционного учета, создав для бизнеса сложности, без которых можно было обойтись.

n Новая редакция закона фактически лишает работодателей возможности регистрировать по своему адресу иностранных работников и членов их семей, приехавших с ними. Постановка на миграционный учет осуществляется принимающей стороной – собственником квартиры, сдающим ее в аренду, или гостиницей. Иностранные граждане, которые владеют квартирами в России, смогут ставить на учет иных иностранных граждан, только если сами постоянно проживают в России (имеют вид на жительство). В качестве принимающей стороны также могут выступать высококвалифицированные иностранные специалисты (ВКС), но только в отношении членов своей семьи.

n Компаниям необходимо проинформировать арендодателей о новых правилах постановки иностранных граждан на миграционный учет и оказать им содействие. Процедура такова: принимающая сторона (арендодатель) должна получить от иностранца документы, заполнить уведомление о постановке на учет, своевременно подать его и затем передать иностранному гражданину отрывную часть бланка уведомления о постановке на учет. Проблема в том, что большинство арендодателей – физических лиц никогда не занимались этим и в ближайшее время вряд ли будут готовы взять на себя эти хлопоты. Не исключено, что некоторые арендодатели откажутся сдавать квартиры иностранным гражданам.

Но, поскольку невыполнение обязанностей по миграционному учету создает риски для самих иностранных работников, компаниям-работодателям все так же придется заниматься подготовкой документов для миграционного учета и контролировать, как арендодатели регистрируют иностранцев-арендаторов.

n Согласно давно действующим положениям закона о миграционном учете (ч. 2 ст. 24) ответственность за невыполнение обязанностей по миграционному учету несет принимающая сторона, а не иностранные работники. Однако российские суды активно применяли санкции за нарушения, связанные с миграционным учетом, к самим иностранцам. Эти риски сохраняются и после вступления в силу поправок.

Привлечение к административной ответственности может создать проблемы при получении российской визы или разрешения на работу, что в свою очередь может помешать производственным планам работодателя.

n Поправки повлияют и на порядок получения виз. По действующим правилам за продлением и восстановлением виз в органы МВД могут обращаться как сами иностранные работники, так и принимающая сторона – работодатель. Раз по новым правилам компании в большинстве случаев утратили статус принимающей стороны, их участие в продлении и восстановлении виз становится спорным.

Закон введен в силу в крайне неудачное время: до 25 июля 2018 г. в городах – участниках чемпионата мира по футболу все иностранные граждане должны вставать на миграционный учет в течение трех суток с момента въезда в Россию. Перестроиться на новые правила будет крайне сложно и госорганам, и работодателям, и арендодателям.

Поправки в закон ничего не говорят о том, что нужно предпринять, если иностранный работник уже встал на учет до 8 июля. Придется ли ему переоформлять регистрацию? Можно предположить, что новые правила применимы только при новой постановке на учет (например, при следующем въезде в Россию, изменении места пребывания и т. п.). Однако, как показывает практика, мнение проверяющих может быть другим. Официальных разъяснений Управления по вопросам миграции МВД России пока не было.