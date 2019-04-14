Пять цифровых концепций для нефтяной отрасли

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Российские нефтегазовые компании, как и зарубежные, активно инвестируют в технологии, которые повышают эффективность добычи, переработки и дистрибуции нефти, помогают увеличить рентабельность сбыта. Но цифровизация процессов сама по себе вряд ли кардинально повлияет на эффективность. Перед нефтегазовыми компаниями остро стоит задача повышения эффективности управления и обучения персонала. Технологии дополненной и виртуальной реальности, а также системная цифровизация месторождений могут решить большинство проблем.

1. Дополненная реальность для удаленного консультирования. Многие процессы на месторождениях зависят от квалифицированных специалистов, при этом их постоянное присутствие там необязательно. Но на случай нештатных ситуаций компании вынуждены постоянно держать на платформах дорогих сотрудников. Привозить их туда при необходимости тоже не выход, поскольку их доставка, особенно на труднодоступные месторождения, тоже очень дорогая. Нефтяники также держат на местах штат квалифицированных специалистов (например, инженеров по бурению), чтобы минимизировать риск аварий. Технологии дополненной реальности позволяют сотрудникам на месторождении взаимодействовать с экспертом дистанционно, консультироваться о способах устранения неисправностей и т. д.

2. Обучение молодых специалистов. В нефтегазовой индустрии наблюдается естественный отток опытных сотрудников из-за старения. Поэтому нужно срочно обучать молодых специалистов. Проблему помогают решить технологии дополненной и виртуальной реальности AR/VR. Учебный симулятор может работать в круглосуточном режиме, а сотрудники с первого же занятия получают практические знания.