Как организовать командировки для молодежи
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В ближайшие годы подавляющее большинство работников в мире составят люди, родившиеся в период с середины 1980-х до середины 1990-х гг. У представителей этого поколения другое представление о путешествиях и командировках, нежели у старших поколений. Какие требования к командировкам предъявляют миллениалы и как сделать командировки молодежи максимально эффективными?
1. Совмещение работы и отдыха (bleisure). Работнику предоставляют возможность совместить командировку с коротким отдыхом. Например, компания разрешает командированному сотруднику остаться в новом городе на выходные, взять на время поездки с собой детей или супруга. Возможность совершать такие поездки играет все более важную роль для специалистов-миллениалов.
2. Гибкий выбор условий командировки. Если работодатель отправляет молодого сотрудника в командировку, тот хочет влиять на параметры поездки, например выбрать отель из списка предложенных вариантов – изучить отзывы в интернете и остановиться на лучшем для себя.
3. Гибкий рабочий график в командировке. Молодому специалисту может быть удобнее работать из коворкинга рядом с отелем, а не ездить в местный офис компании каждый день.
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