Что делать, если вас уволили в нерабочие дни
Указами президента России (от 25.03.2020 № 206, от 02.04.2020 №239) дни с 30 марта по 3 апреля и с 6 по 30-е апреля объявлены нерабочими с сохранением заработной платы. До 25 марта понятие «нерабочие дни»отсутствовало в трудовом законодательстве, и разъяснения Минтруда о том, относятся ли такие дни к выходным и нерабочим праздничным дням, как оплачивать работу и отпуск, были очень кстати.
О чем важно помнить работникам организаций, которые не намерены сохранять заработную плату, да и штат в принципе в нерабочие дни?
Что говорит Трудовой кодекс
Из-за отсутствия иных указаний увольнение в нерабочие дни должно регулироваться Трудового кодекса.
Предприятия, которые имеют право продолжать деятельность в нерабочие дни в соответствии с указами президента, а также организации, которые перевели своих работников на дистанционную работу, при увольнении должны соблюдать процедуру, предусмотренную законом, производить все причитающиеся работникам выплаты, в зависимости от основания увольнения.