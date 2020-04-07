Указами президента России (от 25.03.2020 № 206, от 02.04.2020 №239) дни с 30 марта по 3 апреля и с 6 по 30-е апреля объявлены нерабочими с сохранением заработной платы. До 25 марта понятие «нерабочие дни»отсутствовало в трудовом законодательстве, и разъяснения Минтруда о том, относятся ли такие дни к выходным и нерабочим праздничным дням, как оплачивать работу и отпуск, были очень кстати.