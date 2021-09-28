Еще в 2006 г. Высший арбитражный суд впервые указал, что, выявляя сделку компании с однодневкой, налоговая инспекция должна провести налоговую реконструкцию. То есть определить, какие у налогоплательщика были или могли быть реальные расходы на исполнение сделки, и учесть их при доначислении налогов. Но в июле 2017 г. в Налоговом кодексе появилась статья 54.1 о недопустимых действиях налогоплательщиков при расчетах налоговой базы, налогов, взносов и сборов, и вопрос о налоговой реконструкции стал актуален, как никогда. В прошлом году арбитражные суды обратили внимание ФНС на необходимость налоговой реконструкции (дела № А27-17275/19, А42-7695/2017, А76-2493/2017). Так, при рассмотрении налогового спора с участием ООО «Кузбассконсервмолоко» Арбитражный суд Западно-Сибирского округа подчеркнул, что налоговый орган, даже если доказаны отношения налогоплательщика с однодневкой, должен рассчитать сумму налога так, как если бы налогоплательщик был добросовестен и никакой необоснованной выгоды не получил.