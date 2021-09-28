Как добиться налоговой реконструкцииЕсли компания попалась на сделке с фирмой-однодневкой
Еще в марте этого года ФНС выпустила письмо о применении налоговой реконструкции по статье 54.1 Налогового кодекса. Тогда ФНС подтвердила, что если налогоплательщик взаимодействовал при совершении сделок с технической компанией (однодневкой), то это автоматически не лишает его права на вычеты по НДС и признание расходов. Спустя два месяца Верховный суд рассмотрел первое дело со ссылкой на это письмо. Начинает складываться судебная практика. Зачем компаниям добиваться налоговой реконструкции и кто имеет на это право?
Под налоговой реконструкцией понимается определение суммы налогов, как если бы сделка произошла не с однодневкой, а с реальным добросовестным контрагентом.
Еще в 2006 г. Высший арбитражный суд впервые указал, что, выявляя сделку компании с однодневкой, налоговая инспекция должна провести налоговую реконструкцию. То есть определить, какие у налогоплательщика были или могли быть реальные расходы на исполнение сделки, и учесть их при доначислении налогов. Но в июле 2017 г. в Налоговом кодексе появилась статья 54.1 о недопустимых действиях налогоплательщиков при расчетах налоговой базы, налогов, взносов и сборов, и вопрос о налоговой реконструкции стал актуален, как никогда. В прошлом году арбитражные суды обратили внимание ФНС на необходимость налоговой реконструкции (дела № А27-17275/19, А42-7695/2017, А76-2493/2017). Так, при рассмотрении налогового спора с участием ООО «Кузбассконсервмолоко» Арбитражный суд Западно-Сибирского округа подчеркнул, что налоговый орган, даже если доказаны отношения налогоплательщика с однодневкой, должен рассчитать сумму налога так, как если бы налогоплательщик был добросовестен и никакой необоснованной выгоды не получил.
Впрочем, налоговая реконструкция компании не гарантируется автоматически. Об этом в конце мая 2021 г. высказался Верховный суд в деле № А76-46624/2019 (ООО «Фирма «Мэри»): необходимо деятельное сотрудничество налогоплательщика с проверяющими, иначе в налоговой реконструкции будет отказано. А еще компания должна доказать, что у нее не было никаких намерений по незаконной налоговой оптимизации.