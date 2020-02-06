Российский экспортный центр возглавила экс-министр ЕЭК по торговле Никишина
Генеральным директором Российского экспортного центра (РЭЦ) назначена Вероника Никишина, говорится в сообщении организации.
Она вступит в должность 10 февраля. Нынешний гендиректор РЭЦ Андрей Слепнев займет должность министра по торговле Евразийской экономической комиссии (ЕЭК), которую до назначения в РЭЦ занимала Никишина.
С 1 февраля начал работу новый состав коллегии ЕЭК. Новый состав утвердил Высший евразийский экономический совет в декабре 2019 г. Председателем коллегии на четыре года стал бывший премьер-министр Белоруссии Михаил Мясникович.