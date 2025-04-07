КХЛ постепенно увеличит потолок зарплат до 1 млрд рублей

«Мы пытаемся выровнять конкуренцию в лиге. Надо сделать так, чтобы поднятие пола и потолка способствовало большему интересу. Клубы предлагали разные цифры, но, как вы видите, через три года мы будем иметь разницу в 400 млн между полом и потолком», – сказал Морозов.