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КХЛ постепенно увеличит потолок зарплат до 1 млрд рублей

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Континентальная хоккейная лига (КХЛ) увеличит потолок зарплат с 900 млн руб. на 50 млн руб. начиная с сезона-2026/27. В сезоне-2027/28 максимальный уровень будет поднят до 1 млрд руб. Об этом журналистам сообщил президент КХЛ Алексей Морозов, передает «Матч ТВ».

Минимальный уровень зарплат со следующего сезона также будет увеличен до 475 млн руб. В сезоне-2026/27 он составит 525 млн руб., а в сезоне-2027/28 – 600 млн руб.

«Мы пытаемся выровнять конкуренцию в лиге. Надо сделать так, чтобы поднятие пола и потолка способствовало большему интересу. Клубы предлагали разные цифры, но, как вы видите, через три года мы будем иметь разницу в 400 млн между полом и потолком», – сказал Морозов.

В сентябре прошлого года на общем собрании участников КХЛ были утверждены выплаты клубам по итогам сезона-2023/24. Общая сумма впервые превысила 1 млрд руб., составив 1,175 млрд руб. – рекорд за последние 10 лет. Основой для формирования выплат стали доходы от продажи ТВ и беттинг-прав, отчисления от азартных игр и выделенные КХЛ средства. Наибольшую сумму по итогам сезона-2023/24 получил «Металлург» – 106,4 млн руб. В тройку лидеров также вошли «Локомотив» (92 млн руб.) и СКА (66,3 млн руб.).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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