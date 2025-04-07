КХЛ постепенно увеличит потолок зарплат до 1 млрд рублей
Континентальная хоккейная лига (КХЛ) увеличит потолок зарплат с 900 млн руб. на 50 млн руб. начиная с сезона-2026/27. В сезоне-2027/28 максимальный уровень будет поднят до 1 млрд руб. Об этом журналистам сообщил президент КХЛ Алексей Морозов, передает «Матч ТВ».
Минимальный уровень зарплат со следующего сезона также будет увеличен до 475 млн руб. В сезоне-2026/27 он составит 525 млн руб., а в сезоне-2027/28 – 600 млн руб.
«Мы пытаемся выровнять конкуренцию в лиге. Надо сделать так, чтобы поднятие пола и потолка способствовало большему интересу. Клубы предлагали разные цифры, но, как вы видите, через три года мы будем иметь разницу в 400 млн между полом и потолком», – сказал Морозов.
В сентябре прошлого года на общем собрании участников КХЛ были утверждены выплаты клубам по итогам сезона-2023/24. Общая сумма впервые превысила 1 млрд руб., составив 1,175 млрд руб. – рекорд за последние 10 лет. Основой для формирования выплат стали доходы от продажи ТВ и беттинг-прав, отчисления от азартных игр и выделенные КХЛ средства. Наибольшую сумму по итогам сезона-2023/24 получил «Металлург» – 106,4 млн руб. В тройку лидеров также вошли «Локомотив» (92 млн руб.) и СКА (66,3 млн руб.).