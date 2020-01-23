Пиратские ссылки из поиска еще год будут удалять не законно, а добровольно

Этот меморандум сейчас единственный способ удалять ссылки на пиратский контент из выдачи поисковиков, прежде всего из «Яндекса». Это добровольное соглашение игроков индустрии, изначально предполагалось, что осенью 2019 г. оно будет заменено соответствующим законом. Но внести уже написанный законопроект на рассмотрение Госдумы медиакомпании не успели и продлили действие меморандума на три месяца. Теперь решено, что меморандум проработает еще год – до конца января 2021 г., рассказали собеседники «Ведомостей». По их словам, это даст время поработать над законопроектом, который сейчас вызывает массу вопросов и у самих медиакомпаний, и у чиновников.