Российская комедия «Холоп» собрала в прокате более 3 млрд рублей

Главный герой Гриша – сын крупного бизнесмена. Чтобы перевоспитать сына-мажора отец вместе с психологом придумывает уникальный эксперимент: на базе заброшенной деревни воссоздается атмосфера России XIX в., а Гриша попадает в подстроенную аварию и якобы переносится в прошлое. На самом деле все окружающие его люди являются актерами, а за происходящим следит команда психолога.