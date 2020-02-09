Российская комедия «Холоп» собрала в прокате более 3 млрд рублей
Отечественная комедия «Холоп» собрала больше 3 млрд руб. в российских кинотеатрах, следует из данных единой государственной системы учета кинобилетов (ЕАИС). На этой неделе комедия уже стала самым кассовым отечественным фильмом, обогнав по сборам спортивную драму «Движение вверх».
Единственный в истории фильм, который помимо «Холопа» собрал больше 3 млрд руб. в российском прокате, – «Аватар» Джеймса Кэмерона, его касса – 3,6 млрд руб.
«Холоп» режиссера Клима Шипенко вышел в прокат 26 декабря 2019 г. Фильм сняли продюсерская компания Yellow, Black & White и группа компаний КИТ («Кино и телевидение», принадлежит «Газпром-медиа») при участии телеканалов «Россия 1» (входит в ВГТРК) и «Супер» («Газпром-медиа»). На создание картины было потрачено 160 млн руб.
Главный герой Гриша – сын крупного бизнесмена. Чтобы перевоспитать сына-мажора отец вместе с психологом придумывает уникальный эксперимент: на базе заброшенной деревни воссоздается атмосфера России XIX в., а Гриша попадает в подстроенную аварию и якобы переносится в прошлое. На самом деле все окружающие его люди являются актерами, а за происходящим следит команда психолога.
Главную роль в комедии исполнил Милош Бикович, ранее сыгравший в таких фильмах, как «Лед», «Балканский рубеж», сериалах «Отель «Элеон» (канал СТС) и «Гранд» (канал «Супер»). В фильме также сыграли Александра Бортич, Иван Охлобыстин, Кирилл Нагиев и другие.
«Холоп» стал лидером новогоднего проката. По оценке журнала «Бюллетень кинопрокатчика», за каникулы фильм посмотрел каждый третий посетитель кинотеатра (это 37% праздничной кассы). Отметку в 2 млрд руб. картина преодолела 10 января.