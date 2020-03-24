Мультфильм «Тролли» и комикс «Бладшот» появятся в рунете

Уже на этой неделе российские интернет-пользователи смогут посмотреть мультфильм «Тролли. Мировой тур» и хоррор «Человек-невидимка» от студии Universal Pictures, а также комикс «Бладшот» от Columbia Pictures и Sony Pictures. Все эти фильмы и сейчас идут в кинотеатрах. Это кардинальная смена бизнес-модели голливудских студий во всем мире – они быстро выпускают блокбастеры в интернет, чтобы компенсировать потери от пандемии коронавируса.