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Мультфильм «Тролли» и комикс «Бладшот» появятся в рунете

Из-за пандемии студии быстрее отдают релизы онлайн-сервисам
Ксения Болецкая Мария Истомина
Российский кинопрокат все еще жив благодаря фильмам вроде «Тролли. Мировой тур» /Dreamworks

Уже на этой неделе российские интернет-пользователи смогут посмотреть мультфильм «Тролли. Мировой тур» и хоррор «Человек-невидимка» от студии Universal Pictures, а также комикс «Бладшот» от Columbia Pictures и Sony Pictures. Все эти фильмы и сейчас идут в кинотеатрах. Это кардинальная смена бизнес-модели голливудских студий во всем мире – они быстро выпускают блокбастеры в интернет, чтобы компенсировать потери от пандемии коронавируса.

Голливудские студии стали переносить с марта-апреля на более поздние сроки премьеры крупнейших фильмов после того, как потеряли из-за коронавируса второй по размеру кинорынок в мире – Китай, где был жесткий карантин.

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