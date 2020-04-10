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На улицах остается все меньше рекламы из-за самоизоляции россиян

В апреле операторы наружной рекламы потеряют до 50% бюджетов
Мария Истомина Ксения Болецкая
Из-за коронавируса уже в марте операторы наружной рекламы получили от клиентов на 20% меньше денег, чем в тот же период 2019 г. /Alexander Zemlianichenko / AP

Продавцы рекламы на уличных щитах могут потерять из-за коронавируса больше денег, чем другие медиакомпании, считают опрошенные «Ведомостями» сотрудники рекламных агентств. Причина очевидна: из-за введенного властями режима самоизоляции граждан автомобильный и пешеходный трафик на улицах и, соответственно, аудитория наружной рекламы резко снизились.

Переходим на карантин

Передвижение граждан в России начали ограничивать с 26 марта. Сначала это касалось только пожилых жителей Москвы, затем президент России Владимир Путин объявил о нерабочей неделе 28 марта – 5 апреля и попросил граждан остаться дома. Позднее президент объявил о продлении самоизоляции до конца апреля. В той же Москве, по данным мэра Сергея Собянина, остаются дома две трети жителей столицы.

Первым делом рекламодатели начали отказываться от размещения именно на уличных щитах, рассказывают собеседники «Ведомостей». Уже в марте операторы наружной рекламы получили от клиентов на 20% меньше денег, чем в тот же период 2019 г., говорят два сотрудника медиаагентств и топ-менеджер крупного оператора наружной рекламы. В апреле они могут потерять до половины бюджетов, считают опрошенные «Ведомостями» эксперты. Для сравнения: доходы телеканалов в апреле, по прогнозу Национального рекламного альянса, снизятся на 15%, говорили два источника, близкие к этому продавцу.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных