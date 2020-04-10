На улицах остается все меньше рекламы из-за самоизоляции россиян

Первым делом рекламодатели начали отказываться от размещения именно на уличных щитах, рассказывают собеседники «Ведомостей». Уже в марте операторы наружной рекламы получили от клиентов на 20% меньше денег, чем в тот же период 2019 г., говорят два сотрудника медиаагентств и топ-менеджер крупного оператора наружной рекламы. В апреле они могут потерять до половины бюджетов, считают опрошенные «Ведомостями» эксперты. Для сравнения: доходы телеканалов в апреле, по прогнозу Национального рекламного альянса, снизятся на 15%, говорили два источника, близкие к этому продавцу.