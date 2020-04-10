На улицах остается все меньше рекламы из-за самоизоляции россиян

На улицах остается все меньше рекламы из-за самоизоляции россиянВ апреле операторы наружной рекламы потеряют до 50% бюджетов
Продавцы рекламы на уличных щитах могут потерять из-за коронавируса больше денег, чем другие медиакомпании, считают опрошенные «Ведомостями» сотрудники рекламных агентств. Причина очевидна: из-за введенного властями режима самоизоляции граждан автомобильный и пешеходный трафик на улицах и, соответственно, аудитория наружной рекламы резко снизились.
Переходим на карантин
Передвижение граждан в России начали ограничивать с 26 марта. Сначала это касалось только пожилых жителей Москвы, затем президент России Владимир Путин объявил о нерабочей неделе 28 марта – 5 апреля и попросил граждан остаться дома. Позднее президент объявил о продлении самоизоляции до конца апреля. В той же Москве, по данным мэра Сергея Собянина, остаются дома две трети жителей столицы.
Первым делом рекламодатели начали отказываться от размещения именно на уличных щитах, рассказывают собеседники «Ведомостей». Уже в марте операторы наружной рекламы получили от клиентов на 20% меньше денег, чем в тот же период 2019 г., говорят два сотрудника медиаагентств и топ-менеджер крупного оператора наружной рекламы. В апреле они могут потерять до половины бюджетов, считают опрошенные «Ведомостями» эксперты. Для сравнения: доходы телеканалов в апреле, по прогнозу Национального рекламного альянса, снизятся на 15%, говорили два источника, близкие к этому продавцу.