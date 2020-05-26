«Яндекс» переходит на платную почту без рекламы

«Яндекс» предложил части пользователей перейти на продвинутую версию своего почтового сервиса – «Почта про», обнаружила корреспондент «Ведомостей». Доступ к продвинутой версии стоит 83 руб. в месяц, за это «Яндекс» отключает рекламу внутри почты и обещает приоритетную поддержку. Представитель «Яндекса» подтвердил, что с апреля 2020 г. компания тестирует на отдельных пользователях переход на платную почту. Он отказался уточнить, когда эта функция будет доступна всем пользователям.