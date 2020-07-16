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СТС покажет интернет-сериал о Дмитрии Нагиеве

Это только вторая сделка с онлайн-проектом на российском ТВ
Ксения Болецкая
В сериале «Нагиев на карантине» актер играет сам себя /Пресс-служба СТС

В августе канал СТС (входит в одноименный медиахолдинг) покажет сериалы «Нагиев на карантине» и «Любовь в нерабочие недели», сообщила телекомпания. Права на показ этих сериалов каналу продал видеосервис Okko (входит в Rambler Group), по заказу которого проекты и были осуществлены изначально. Представитель Okko это подтвердил.

Прежде федеральные каналы, за крайне редкими исключениями, показывали только те отечественные сериалы и шоу, которые прежде не выходили на других площадках или в эфире. И если повторяли показ, то, как правило, тоже сами. Поэтому чаще всего отечественные проекты специально создаются по заказу каналов, их съемки контролируются телекомпаниями.

Ситуация частично изменилась, когда у телекомпаний появились аффилированные с ними видеосервисы, – например, у «Газпром-медиа» есть онлайн-кинотеатр Premier, у СТС есть общий владелец с видеосервисом More.tv. Часть интернет-сериалов, которые сначала выходили на таких платных интернет-сервисах, потом появлялись в эфире аффилированных телеканалов. Таким образом телекомпании собирали зрителей на своих проектах дважды – сначала в интернете, потом в эфире.

Но Okko, которая продала СТС права на «Нагиева на карантине» и «Любовь в нерабочие недели», – посторонняя для «СТС медиа» компания, и она никак не связана с TV.

Это всего второй случай в России, когда независимый от TV видеосервис продал собственный сериал для показа в федеральном эфире. Первым стал «Кинопоиск HD» от «Яндекса», который в этом мае продал каналу ТНТ права на свой сериал «Проект «Анна Николаевна».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных