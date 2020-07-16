СТС покажет интернет-сериал о Дмитрии Нагиеве

Прежде федеральные каналы, за крайне редкими исключениями, показывали только те отечественные сериалы и шоу, которые прежде не выходили на других площадках или в эфире. И если повторяли показ, то, как правило, тоже сами. Поэтому чаще всего отечественные проекты специально создаются по заказу каналов, их съемки контролируются телекомпаниями.