СТС покажет интернет-сериал о Дмитрии Нагиеве

СТС покажет интернет-сериал о Дмитрии НагиевеЭто только вторая сделка с онлайн-проектом на российском ТВ
В августе канал СТС (входит в одноименный медиахолдинг) покажет сериалы «Нагиев на карантине» и «Любовь в нерабочие недели», сообщила телекомпания. Права на показ этих сериалов каналу продал видеосервис Okko (входит в Rambler Group), по заказу которого проекты и были осуществлены изначально. Представитель Okko это подтвердил.
Прежде федеральные каналы, за крайне редкими исключениями, показывали только те отечественные сериалы и шоу, которые прежде не выходили на других площадках или в эфире. И если повторяли показ, то, как правило, тоже сами. Поэтому чаще всего отечественные проекты специально создаются по заказу каналов, их съемки контролируются телекомпаниями.
Ситуация частично изменилась, когда у телекомпаний появились аффилированные с ними видеосервисы, – например, у «Газпром-медиа» есть онлайн-кинотеатр Premier, у СТС есть общий владелец с видеосервисом More.tv. Часть интернет-сериалов, которые сначала выходили на таких платных интернет-сервисах, потом появлялись в эфире аффилированных телеканалов. Таким образом телекомпании собирали зрителей на своих проектах дважды – сначала в интернете, потом в эфире.
Но Okko, которая продала СТС права на «Нагиева на карантине» и «Любовь в нерабочие недели», – посторонняя для «СТС медиа» компания, и она никак не связана с TV.
Это всего второй случай в России, когда независимый от TV видеосервис продал собственный сериал для показа в федеральном эфире. Первым стал «Кинопоиск HD» от «Яндекса», который в этом мае продал каналу ТНТ права на свой сериал «Проект «Анна Николаевна».