Керимов привлек пользователя Facebook к суду с «Ведомостями»

По словам Ульбашева, присланное в «Ведомости» исковое заявление не позволяет установить достоверную последовательность событий, которые привели к его написанию и подаче. Так, на почтовом штемпеле, которым промаркирован конверт с заявлением, указана дата отправки – 1 сентября 2020 года. Эта же дата стоит в штемпеле на описи содержимого письма. При этом само исковое заявление, вложенное в конверт и подписанное представителем Керимова адвокатом Ларисой Киселевской, датировано 30 сентября 2020 года. Получается, что письмо было отправлено за месяц до того, как Киселевская подготовила вложенный в него иск. Который, в свою очередь, был подписан адвокатом Керимова за день до того, как Давыдова опубликовала пост в Facebook, ставший основанием для подачи иска сразу к трем СМИ.