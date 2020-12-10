Rambler Group расформирует агентство RNS

Rambler Group расформирует агентство RNSВместо него холдинг планирует запустить новый проект
Медиахолдинг Rambler Group расформировывает информационное агентство Rambler News Service (RNS), сообщили «Ведомостям» три источника в компании. По их словам, 14 декабря сотрудники информагентства приглашены на zoom-конференцию «Будущее RNS». Собеседник в руководстве компании уточнил, что во время этой конференции и будет объявлено об изменениях.
Генеральный директор Rambler&Co Максим Тадевосян подтвердил, что агентство прекратит работу в прежнем формате. По его словам, отзывать выданную RNS лицензию СМИ холдинг не планирует, речь идет о преобразовании RNS и запуске нового проекта. Уточнить, что представляет собой новый проект, Тадевосян отказался, заявив, что сотрудникам RNS предложат присоединиться к нему, либо продолжить работу в структурах Rambler Group.
После сделки со «Сбером» Rambler намерен изменить структуру портфеля своих активов, объяснил Тадевосян. «Вместе с новым акционером мы пересмотрели стратегию, которую утвердили еще летом», — говорит он. По его словам, Rambler планировал представить новую стратегию еще в ноябре, но из-за второй волны пандемии отменил презентацию. Теперь холдинг рассчитывает презентовать новую стратегию в конце I квартала 2021 г., уточнил Тадевосян.
Агентство RNS было запущено в ноябре 2015 г. В Rambler тогда говорили, что оно «восполнит существующий в Рунете дефицит качественной и оперативной деловой информации». На данный момент на сайте агентства доступны 11 новостных лент, в том числе по темам экономики, финансов, ТЭК, интернета, промышленности, потребительских рынков, IT и медиа, транспорта. В последнее время посещаемость RNS падала. По данным Similarweb, число визитов на сайт с десктопов и мобильных устройств сократилось с 1,35 млн в июне 2020 г. до 370 тыс. в ноябре. Собеседник «Ведомостей», знакомый с ситуацией в агентстве, говорит, что штат RNS сократился примерно на 75% и сейчас в агентстве работает около десяти сотрудников.
Владельцем 100% компании ООО «Медианна» (ей принадлежит 80% «Рамблер&Ко», через которое Rambler Group управляет своими СМИ) с 9 ноября 2020 г. стал бывший топ-менеджер «Газпром-медиа» Сергей Шишкин, свидетельствуют данные ЕГРЮЛ. «Рамблер&Ко» принадлежит на 80% «Медианне», еще 20% у компании «Эпоха Диджитал» — головной компании всей группы Rambler. Согласно данным ЕГРЮЛ, дочка «Сбера» — компания «Цифровые активы» 9 ноября стала 100% владельцем этой компании. Как анонсировалось ранее, «Сбер» выкупает у бизнесмена Александра Мамута оставшиеся 45% Rambler Group и консолидирует 100% группы.
Rambler Group – один из крупнейших игроков российского медиарынка, объединяет медиасервисный холдинг Rambler&Co и видеосервис Okko. Среди активов Rambler Group порталы «Рамблер», Lenta.ru, «Газета.Ru», «Афиша.Daily», «Чемпионат.com», WMJ.ru, «Секрет фирмы», «Мотор», LiveJournal и др. Rambler&Co принадлежит ряд сервисов, в том числе медийно-сервисная платформа «Афиша» и онлайн-сервис по продаже билетов на мероприятия. По данным «Яндекс.Метрики», совокупная ежемесячная аудитория проектов Rambler&Co превышает 66 млн пользователей.