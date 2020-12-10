Rambler Group расформирует агентство RNS

Агентство RNS было запущено в ноябре 2015 г. В Rambler тогда говорили, что оно «восполнит существующий в Рунете дефицит качественной и оперативной деловой информации». На данный момент на сайте агентства доступны 11 новостных лент, в том числе по темам экономики, финансов, ТЭК, интернета, промышленности, потребительских рынков, IT и медиа, транспорта. В последнее время посещаемость RNS падала. По данным Similarweb, число визитов на сайт с десктопов и мобильных устройств сократилось с 1,35 млн в июне 2020 г. до 370 тыс. в ноябре. Собеседник «Ведомостей», знакомый с ситуацией в агентстве, говорит, что штат RNS сократился примерно на 75% и сейчас в агентстве работает около десяти сотрудников.