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Rambler Group расформирует агентство RNS

Вместо него холдинг планирует запустить новый проект
Тимур Бордюг Татьяна Морозова
Ведомости

Медиахолдинг Rambler Group расформировывает информационное агентство Rambler News Service (RNS), сообщили «Ведомостям» три источника в компании. По их словам, 14 декабря сотрудники информагентства приглашены на zoom-конференцию «Будущее RNS». Собеседник в руководстве компании уточнил, что во время этой конференции и будет объявлено об изменениях.

Генеральный директор Rambler&Co Максим Тадевосян подтвердил, что агентство прекратит работу в прежнем формате. По его словам, отзывать выданную RNS лицензию СМИ холдинг не планирует, речь идет о преобразовании RNS и запуске нового проекта. Уточнить, что представляет собой новый проект, Тадевосян отказался, заявив, что сотрудникам RNS предложат присоединиться к нему, либо продолжить работу в структурах Rambler Group.

После сделки со «Сбером» Rambler намерен изменить структуру портфеля своих активов, объяснил Тадевосян. «Вместе с новым акционером мы пересмотрели стратегию, которую утвердили еще летом», — говорит он. По его словам, Rambler планировал представить новую стратегию еще в ноябре, но из-за второй волны пандемии отменил презентацию. Теперь холдинг рассчитывает презентовать новую стратегию в конце I квартала 2021 г., уточнил Тадевосян.

Агентство RNS было запущено в ноябре 2015 г. В Rambler тогда говорили, что оно «восполнит существующий в Рунете дефицит качественной и оперативной деловой информации». На данный момент на сайте агентства доступны 11 новостных лент, в том числе по темам экономики, финансов, ТЭК, интернета, промышленности, потребительских рынков, IT и медиа, транспорта. В последнее время посещаемость RNS падала. По данным Similarweb, число визитов на сайт с десктопов и мобильных устройств сократилось с 1,35 млн в июне 2020 г. до 370 тыс. в ноябре. Собеседник «Ведомостей», знакомый с ситуацией в агентстве, говорит, что штат RNS сократился примерно на 75% и сейчас в агентстве работает около десяти сотрудников.

Владельцем 100% компании ООО «Медианна» (ей принадлежит 80% «Рамблер&Ко», через которое Rambler Group управляет своими СМИ) с 9 ноября 2020 г. стал бывший топ-менеджер «Газпром-медиа» Сергей Шишкин, свидетельствуют данные ЕГРЮЛ. «Рамблер&Ко» принадлежит на 80% «Медианне», еще 20% у компании «Эпоха Диджитал» — головной компании всей группы Rambler. Согласно данным ЕГРЮЛ, дочка «Сбера» — компания «Цифровые активы» 9 ноября стала 100% владельцем этой компании. Как анонсировалось ранее, «Сбер» выкупает у бизнесмена Александра Мамута оставшиеся 45% Rambler Group и консолидирует 100% группы.

Rambler Group – один из крупнейших игроков российского медиарынка, объединяет медиасервисный холдинг Rambler&Co и видеосервис Okko. Среди активов Rambler Group порталы «Рамблер», Lenta.ru, «Газета.Ru», «Афиша.Daily», «Чемпионат.com», WMJ.ru, «Секрет фирмы», «Мотор», LiveJournal и др. Rambler&Co принадлежит ряд сервисов, в том числе медийно-сервисная платформа «Афиша» и онлайн-сервис по продаже билетов на мероприятия. По данным «Яндекс.Метрики», совокупная ежемесячная аудитория проектов Rambler&Co превышает 66 млн пользователей.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных