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Рекламный холдинг Dentsu Inc. и его партнеры покажут в России лицензионное аниме

На прокате японских мультфильмов они рассчитывают зарабатывать до 2 млрд рублей в год
Тимур Бордюг
Кадр из мультсериала «Ди.Грей-мен» /TV Tokyo

Японский рекламно-коммуникационный холдинг Dentsu Inc. и его российские партнеры запускают проект по прокату лицензионного аниме в России, рассказал «Ведомостям» директор по развитию международного контента ООО «Денцу энтертейнмент Евразия партнерс» (DEEP) Роман Линин. По данным «СПАРК-Интерфакса», учредителями этой компании стали ООО «Денцу груп инк.» (Токио, 51%) и ООО «ОКС груп» (49%). Бенефициарами последнего являются предприниматели Олег Поляков и Кирилл Матвеев, возглавляющие группу Dentsu Russia & CIS. По оценке AdIndex, в 2019 г. Dentsu Russia занимала 2-е место в рейтинге российских агентств по объему медиазакупок с оборотом 43,2 млрд руб.

Инвестиции учредителей в новый проект составят до $5 млн в ближайшие три года и будут использованы для закупки прав, локализации и маркетинга контента, сообщил Линин. Новая компания уже приобрела права на пакет из шести тайтлов аниме (240 серий), провела их локализацию и продала онлайн-кинотеатрам ivi, Окко и More.tv, рассказал Линин. Суммы сделок не раскрываются. В пакет вошли мультсериалы «Хикару и Го» (спорт, комедия, драма, мистика), «Ди.Грей-мен» (приключения, комедия, фэнтези), Blade and Soul (приключения, фэнтези), «Подземелье Токио» (приключения, мистика, романтика, комедия), «Работяга» (офисные приключения) и «Фуука» (романтический, музыкальный). Линин говорит, что партнерство с Dentsu позволило компании получить доступ к большой библиотеке аниме и правам на новые релизы. По его словам, в планах DEEP на 2021 г. закупка и локализация до 25–30 новых тайтлов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных