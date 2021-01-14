Рекламный холдинг Dentsu Inc. и его партнеры покажут в России лицензионное аниме

Инвестиции учредителей в новый проект составят до $5 млн в ближайшие три года и будут использованы для закупки прав, локализации и маркетинга контента, сообщил Линин. Новая компания уже приобрела права на пакет из шести тайтлов аниме (240 серий), провела их локализацию и продала онлайн-кинотеатрам ivi, Окко и More.tv, рассказал Линин. Суммы сделок не раскрываются. В пакет вошли мультсериалы «Хикару и Го» (спорт, комедия, драма, мистика), «Ди.Грей-мен» (приключения, комедия, фэнтези), Blade and Soul (приключения, фэнтези), «Подземелье Токио» (приключения, мистика, романтика, комедия), «Работяга» (офисные приключения) и «Фуука» (романтический, музыкальный). Линин говорит, что партнерство с Dentsu позволило компании получить доступ к большой библиотеке аниме и правам на новые релизы. По его словам, в планах DEEP на 2021 г. закупка и локализация до 25–30 новых тайтлов.