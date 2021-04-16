МТС запустит онлайн-кинотеатр под брендом Kion

По его словам, перед руководством «МТС Медиа» поставлена задача увеличить долю медиабизнеса в структуре выручки МТС, а также нарастить базу платных подписчиков онлайн-кинотеатра. Конкретные показатели эффективности (KPI) Николаев не назвал. В мае 2020 г. Алексей Корня, занимавший на тот момент пост президента МТС, заявлял, что медиабизнес – это около 2% выручки МТС (учитываются в том числе доходы от предоставления услуг платного ТВ), или 10 млрд руб.