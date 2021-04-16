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МТС запустит онлайн-кинотеатр под брендом Kion

Компания рассчитывает на 20 млн платящих подписчиков видеосервиса к 2023 году
Мария Истомина
Максим Стулов / Ведомости

Онлайн-кинотеатр МТС ТВ (принадлежит телеком-оператору МТС) с 20 апреля начнет работу под новым брендом Kion, перезапуском занималась созданная в 2019 г. дочерняя компания оператора «МТС Медиа». Об этом сообщил президент МТС Вячеслав Николаев 16 апреля на XVII ежегодном международном форуме операторов связи «Телеком 2021», который проводит газета «Ведомости».

«Ранее мы озвучивали цифру, что к 2023 г. ожидаем 10 млн платящих подписчиков онлайн-кинотеатра после его перезапуска. Сейчас мы считаем эту амбицию скромной. Думаю, в два раза больше заявленного сможем — до 20 млн платящих подписчиков», — сказал Николаев.

По его словам, перед руководством «МТС Медиа» поставлена задача увеличить долю медиабизнеса в структуре выручки МТС, а также нарастить базу платных подписчиков онлайн-кинотеатра. Конкретные показатели эффективности (KPI) Николаев не назвал. В мае 2020 г. Алексей Корня, занимавший на тот момент пост президента МТС, заявлял, что медиабизнес – это около 2% выручки МТС (учитываются в том числе доходы от предоставления услуг платного ТВ), или 10 млрд руб.

Николаев не раскрыл размер инвестиций в перезапуск платформы и производство оригинальных проектов для нее, отметив лишь, что компания вкладывает в это «заметные средства и ожидает хорошего ответа и с точки зрения бренда, и с точки зрения денег».

Рынок легальных видеосервисов по итогам 2020 г. составил почти 62 млрд руб. (42,6% этих денег принесла подписная модель), доля «МТС ТВ» — 1%, следует из данных J’son & Partners (учитывается выручка не только легальных онлайн-кинотеатров, но и операторских видеосервисов, социальных сетей, сайтов телеканалов и т.д.). Количество подписчиков МТС ТВ по итогам 2020 г., как указано в отчете J’son & Partners, превысило 2 млн человек.

Уже сейчас к выпуску на обновленном онлайн-кинотеатре планируется более двадцати оригинальных релизов, сообщил ранее профильному изданию ProfoCinema гендиректор «МТС Медиа» Игорь Мишин. Это, по его словам, сериалы и документальные фильмы «нового формата».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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