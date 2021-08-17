Amazon купил сериалы ВГТРК

Amazon купил сериалы ВГТРКОдин из крупнейших в мире стриминговых сервисов активно покупает российский контент
Онлайн-платформа Amazon Prime Video купила у российского госхолдинга ВГТРК сериалы «Кровавая барыня», «Грозный» и «Оптимисты. Карибский сезон», сообщили «Ведомостям» в пресс-службе телеканала «Россия», по заказу которого были сняты сериалы.
Со стороны ВГТРК, как уточнил представитель госхолдинга, сделку заключила дочерняя компания «Совтелеэкспорт», занимающаяся международной дистрибуцией его проектов.
Ранее эта же компания продала Amazon более 50 проектов производства ВГТРК, включая многосерийные фильмы «Екатерина. Самозванцы», «Петр Первый. Завещание» и «Дружина», а также экранизацию романа Фёдора Достоевского «Бесы».
Amazon Prime Video — одна из крупнейших в мире видеоплатформ. По данным CNBC, по количеству подписчиков (150 млн пользователей) она проигрывает только Netflix, у которого более чем 200 млн подписчиков.
Компания активно покупает права на показ российских проектов — помимо картин ВГТРК ранее она приобрела права на российский сериал «Гоголь», снятый телеканалом ТВ-3 (входит в «Газпром-медиа») и продюсерской компанией «Среда», а также права на показ драмы «Содержанки», созданном онлайн-кинотеатром Start.
Российские фильмы и сериалы интересны не только Amazon, но и Netflix. Сервис уже несколько лет покупает права и показывает такие, к примеру, проекты, как сериалы «Эпидемия» и «Лучше, чем люди». А недавно компания объявила о заказе собственного сериала в России, первым таким проектом станет сериал «Анна К» по роману Льва Толстого «Анна Каренина». Главные роли в нем исполнит Светлана Ходченкова, Федор Бондарчук и Гоша Куценко.