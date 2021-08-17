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Amazon купил сериалы ВГТРК

Один из крупнейших в мире стриминговых сервисов активно покупает российский контент
Марина Бочкарева
Онлайн-платформа Amazon Prime Video купила у российского госхолдинга ВГТРК сериалы «Кровавая барыня» (на фото), «Грозный» и «Оптимисты. Карибский сезон» /Amalgama Studio

Онлайн-платформа Amazon Prime Video купила у российского госхолдинга ВГТРК сериалы «Кровавая барыня», «Грозный» и «Оптимисты. Карибский сезон», сообщили «Ведомостям» в пресс-службе телеканала «Россия», по заказу которого были сняты сериалы.

Со стороны ВГТРК, как уточнил представитель госхолдинга, сделку заключила дочерняя компания «Совтелеэкспорт», занимающаяся международной дистрибуцией его проектов.

Ранее эта же компания продала Amazon более 50 проектов производства ВГТРК, включая многосерийные фильмы «Екатерина. Самозванцы», «Петр Первый. Завещание» и «Дружина», а также экранизацию романа Фёдора Достоевского «Бесы».

Amazon Prime Video — одна из крупнейших в мире видеоплатформ. По данным CNBC, по количеству подписчиков (150 млн пользователей) она проигрывает только Netflix, у которого более чем 200 млн подписчиков.

Компания активно покупает права на показ российских проектов — помимо картин ВГТРК ранее она приобрела права на российский сериал «Гоголь», снятый телеканалом ТВ-3 (входит в «Газпром-медиа») и продюсерской компанией «Среда», а также права на показ драмы «Содержанки», созданном онлайн-кинотеатром Start.

Российские фильмы и сериалы интересны не только Amazon, но и Netflix. Сервис уже несколько лет покупает права и показывает такие, к примеру, проекты, как сериалы «Эпидемия» и «Лучше, чем люди». А недавно компания объявила о заказе собственного сериала в России, первым таким проектом станет сериал «Анна К» по роману Льва Толстого «Анна Каренина». Главные роли в нем исполнит Светлана Ходченкова, Федор Бондарчук и Гоша Куценко.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных