Amazon купил сериалы ВГТРК

Российские фильмы и сериалы интересны не только Amazon, но и Netflix. Сервис уже несколько лет покупает права и показывает такие, к примеру, проекты, как сериалы «Эпидемия» и «Лучше, чем люди». А недавно компания объявила о заказе собственного сериала в России, первым таким проектом станет сериал «Анна К» по роману Льва Толстого «Анна Каренина». Главные роли в нем исполнит Светлана Ходченкова, Федор Бондарчук и Гоша Куценко.