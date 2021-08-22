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Star Media будет снимать сериалы для ivi

Видеосервис и производитель праймового контента для федерального ТВ стали партнерами
Мария Истомина
Сделками с производителями контента – «Средой», Hype Film, Star Media – ivi закрывает для себя самые массовые аудитории /STAR MEDIA

Видеосервис ivi заключил стратегическое партнерство с одной из крупнейших в России продюсерских компаний – Star Media, рассказали «Ведомостям» в компаниях. За ближайшие два года Star Media должна будет представить минимум восемь проектов, пять из которых – снять. Другие условия сделки стороны не раскрыли.

Star Media известна в первую очередь как производитель праймовых сериалов для федеральных телеканалов. Среди них – «Ищейка», «Мата Хари», «По законам военного времени», «Холодные берега» и др. К примеру, средняя доля всех серий первого сезона «Ищейки» (адаптация американского сериала The Сloser), вышедших на «Первом канале» в мае 2016 г., по данным исследовательской компании Mediascope, составила среди зрителей 14–59 лет (целевая аудитория вещателя) 17,4% (от числа находившихся у экранов в этот момент телезрителей). Это на несколько процентных пунктов выше, чем среднесуточная доля всего канала у той же целевой аудитории за указанный период (основной критерий успешности телепроекта).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных