Star Media будет снимать сериалы для ivi

Star Media известна в первую очередь как производитель праймовых сериалов для федеральных телеканалов. Среди них – «Ищейка», «Мата Хари», «По законам военного времени», «Холодные берега» и др. К примеру, средняя доля всех серий первого сезона «Ищейки» (адаптация американского сериала The Сloser), вышедших на «Первом канале» в мае 2016 г., по данным исследовательской компании Mediascope, составила среди зрителей 14–59 лет (целевая аудитория вещателя) 17,4% (от числа находившихся у экранов в этот момент телезрителей). Это на несколько процентных пунктов выше, чем среднесуточная доля всего канала у той же целевой аудитории за указанный период (основной критерий успешности телепроекта).