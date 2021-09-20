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«Мегафон» запустил мультиподписку «Мегафон плюс»

Для телекомоператора это первый шаг на пути создания собственной экосистемы, считают эксперты
Мария Истомина
Запуская мультиподписку, «Мегафон» делает первый шаг к созданию собственной экосистемы / Андрей Гордеев / Ведомости

«Мегафон» запустил единую мультиподписку «Мегафон плюс», в нее вошли видеосервисы ivi, Start, а также подписной сервис электронных книг MyBook (входит в группу компаний «Литрес») и музыкальный сервис «СберЗвук». Об этом сообщил «Ведомостям» коммерческий директор «Мегафона» Влад Вольфсон. Подписка «Мегафон плюс» будет стоить 399 руб. в месяц. С партнерами, по словам Вольфсона, заключены годовые контракты с возможностью пролонгации. Условия сотрудничества подразумевают разделение доходов от подписки между «Мегафоном» и партнерами, но на каких условиях, Вольфсон не раскрыл.

Директор по коммерции и развитию видеосервиса Start Дмитрий Гудумак, гендиректор группы компаний «Литрес» Сергей Анурьев, а также директор по дистрибуции ivi Александр Шиндин подтвердили «Ведомостям» эту информацию. В «СберЗвуке» от комментариев отказались.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных