«Мегафон» запустил мультиподписку «Мегафон плюс»

«Мегафон» запустил единую мультиподписку «Мегафон плюс», в нее вошли видеосервисы ivi, Start, а также подписной сервис электронных книг MyBook (входит в группу компаний «Литрес») и музыкальный сервис «СберЗвук». Об этом сообщил «Ведомостям» коммерческий директор «Мегафона» Влад Вольфсон. Подписка «Мегафон плюс» будет стоить 399 руб. в месяц. С партнерами, по словам Вольфсона, заключены годовые контракты с возможностью пролонгации. Условия сотрудничества подразумевают разделение доходов от подписки между «Мегафоном» и партнерами, но на каких условиях, Вольфсон не раскрыл.