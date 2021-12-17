Крупнейшая в России киносеть запустила онлайн-показ фильмов

Крупнейшая в России киносеть запустила онлайн-показ фильмовДоступ к своей библиотеке ей предоставил партнер – видеосерсвис viju
Объединенная киносеть «Синема парк» и «Формула кино» бизнесмена Александра Мамута и видеосерсвис viju договорились о партнерстве, рассказали собеседники «Ведомостей» в кинокомпаниях и видеосервисах. До декабря этого года сервис назывался Vip Play, он принадлежит группе Viasat (также владеет платными каналами).
17 декабря на официальном сайте объединенной киносети «Синема парк» и «Формула кино» действительно появился раздел «Кинотека», убедился корреспондент «Ведомостей». В подборке фильмов, представленных в «Кинотеке», нет новинок. Но, к примеру, доступны эпизоды фантастической кинофраншизы «Матрица», новая часть которой сейчас идет в кинотеатрах. Посмотреть их пользователь может, оформив подписку на раздел «Кинотека».
Представитель объединенной киносети подтвердил факт сотрудничества, назвав его «экспериментом», но раскрыть детали отказался. Также поступили в Viasat. «Мы тестируем с нашими партнерами разные форматы по продвижению сервиса viju», – отметил представитель Viasat.
Выход киносети в онлайн-среду – первый в России. В США такой пример уже есть. Но там крупнейшая в стране сеть AMC Theatres запустила собственный сервис, в котором на старте проекта было более 2000 фильмов, а посмотреть их можно, купив или взяв в аренду. Сделки с киносетью заключили крупнейшие голливудские студии – Disney, Warner Bros., Universal Pictures, Sony Pictures и Paramount.
Киносети нашей страны пока не объявляли и о планах запуска собственных сервисов, хотя в последнее время активно расширяют перечень услуг для своих посетителей. К примеру, киносеть «Каро» предоставляет услугу аренды кинозала как для желающих посмотреть киноконтент, так и для тех, кто хочет поиграть в видеоигры на большом экране. Объединенная киносеть «Синема парк» и «Формула кино» в ноябре запустила сервис «Кино как дома», благодаря которой кинозритель сам может выбрать фильм, который он хочет посмотреть в кинозале.
Стороны сделки
Объединенная сеть кинотеатров «Синема парк» и «Формула кино» – крупнейшая в России. Ее доля на рынке составляет 11,6% (по количеству кинозалов – всего 647 залов), следует из данных компании «Невафильм Research».
Viasat – один из крупнейших игроков на российском рынке платного телевидения по количеству телеканалов и по доле смотрения неэфирных каналов. Группе принадлежит 13 каналов (распространяются через кабель и спутник), а также видеосервис viju (до декабря 2021 г. назывался ViP Play). Рыночная доля этого видеосервиса по итогам 2020 г. составила 0,01–0,02%, весь рынок легального видео – 61,96 млрд руб. (включает в себя не только доходы онлайн-кинотеатров, но и сервисов телекомоператоров, соцсетей, платформ цифровой дистрибуции, агрегаторов и инфосервисов), следует из данных J’son and Partners Consulting. В эту оценку не включены доходы видеосервисов от дистрибуции подписки по b2b-модели (партнерские подписки).
Партнерство киносетей и видеосервисов для нашей страны сейчас, скорее, исключение, чем правило. Классические кинотеатры воспринимают видеосервисы как конкурентов. Борьба между ними обострилась в тяжелом пандемийном 2020 г., когда из-за действующих в стране ограничений кинотеатры теряли существенную часть своей выручки. По итогам 2020 г. российский бокс-офис, по данным государственного Фонда кино, рухнул на 58,8% до 22,8 млрд руб. При этом совокупная выручка онлайн-кинотеатров за 2020 г. показала рекордный рост – 66% до 27,8 млрд руб., следует из данных исследовательской компании «ТМТ консалтинг».
Предметом ожесточенных споров между кинотеатрами и видеосервисами уже на протяжении многих лет является «цифровое окно» – период времени от начала проката фильма в кинотеатрах до его выхода на цифровых платформах. Кинотеатры настаивают, что цифровое окно должно быть не менее 90 дней, а показа фильма в онлайне до кинопремьеры не должно быть вообще.
В ситуации закрытых кинотеатров с января по август 2020 г. продюсеры были вынуждены активизировать свою деятельность в онлайн. К примеру, премьера фильма «Фея» Анны Меликян состоялась в апреле на принадлежащем «Яндексу» видеосервисе «Кинопоиск». А после открытия кинотеатров в августе создатели этой драмы с Константином Хабенским в главной роли решили выпустить ее в кинопрокат. Но четыре из пяти крупнейших киносетей отказались брать фильм в свой репертуар, даже при условии, что все сборы от продажи билетов на этот фильм они могли оставить себе. В декабре этого года такая же судьба постигла новую часть популярной у россиян кинофраншизы «Елки»: из-за раннего «цифрового окна» фильм не захотели показывать у себя крупнейшие киносети, входящие в Ассоциацию владельцев кинотеатров.
Человек, который смотрит фильмы в кинотеатре и онлайн, как правило, это – один и тот же человек, относящийся к киносмотрящей аудитории, и возможность предложить ему программу лояльности на разные форматы потребления контента могла бы дать синергетический эффект, считает руководитель центра исследований Института кино ВШЭ Олег Иванов. Возможно, по такому пути пойдет объединенная киносеть, предложив зрителю единый абонемент, предполагает он.
Сотрудничество крупнейшей сети и видеосервиса, не занимающего лидирующие позиции, – логично, добавляет Иванов. «Такое предложение, при условии, что у viju есть неплохая мейджорская подборка фильмов, но сама библиотека не такая большая, как у ведущих видеосервисов, расширит предложение киносети, но не каннибализирует ее основной бизнес – офлайн-кинопрокат», – резюмировал эксперт.