Крупнейшая в России киносеть запустила онлайн-показ фильмов

В ситуации закрытых кинотеатров с января по август 2020 г. продюсеры были вынуждены активизировать свою деятельность в онлайн. К примеру, премьера фильма «Фея» Анны Меликян состоялась в апреле на принадлежащем «Яндексу» видеосервисе «Кинопоиск». А после открытия кинотеатров в августе создатели этой драмы с Константином Хабенским в главной роли решили выпустить ее в кинопрокат. Но четыре из пяти крупнейших киносетей отказались брать фильм в свой репертуар, даже при условии, что все сборы от продажи билетов на этот фильм они могли оставить себе. В декабре этого года такая же судьба постигла новую часть популярной у россиян кинофраншизы «Елки»: из-за раннего «цифрового окна» фильм не захотели показывать у себя крупнейшие киносети, входящие в Ассоциацию владельцев кинотеатров.