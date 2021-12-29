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Каналы Viasat покажут блокбастеры Disney

Фильмы голливудской студии привлекут семейную аудиторию, рассчитывают в группе
Дмитрий Игнатьев
Walt Disney Pictures

Группа компаний Viasat закрыла контентную сделку с российским офисом Disney, сообщили «Ведомостям» в Viasat. По условиям контракта премиальные телеканалы группы – ViP Premiere, ViP Comedy, ViP Megahit – получили право на эксклюзивный среди российских платных каналов показ более ста фильмов из библиотеки студии, в том числе 10 кинопремьер. Диджитал-права в сделку не вошли. По словам двух источников, знакомых с ходом переговоров, сумма сделки могла составить порядка $2 млн.

В числе кинопремьер, вошедших в сделку, – криминальная комедия «Круэлла» об одной из самых известных злодеек мультфильмов Disney. Фильм вышел в прокат в России 3 июня 2021 г. Его кассовые сборы, по данным ЕАИС государственного Фонда кино, составили 753,3 млн руб. Еще один популярный блокбастер из пакета сделки – супергеройский боевик «Вечные» от Marvel. Его кинопрокатная премьера в России состоялась 8 ноября 2021 г., кассовые сборы – 516,4 млн руб. В списке фильмов из библиотеки Disney, которые также покажут телеканалы Viasat, – супергеройские боевики «Стражи галактики», «Доктор Стрэндж», сказка «Малефисента» с Анджелиной Джоли и др.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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