Каналы Viasat покажут блокбастеры Disney

Каналы Viasat покажут блокбастеры DisneyФильмы голливудской студии привлекут семейную аудиторию, рассчитывают в группе
Группа компаний Viasat закрыла контентную сделку с российским офисом Disney, сообщили «Ведомостям» в Viasat. По условиям контракта премиальные телеканалы группы – ViP Premiere, ViP Comedy, ViP Megahit – получили право на эксклюзивный среди российских платных каналов показ более ста фильмов из библиотеки студии, в том числе 10 кинопремьер. Диджитал-права в сделку не вошли. По словам двух источников, знакомых с ходом переговоров, сумма сделки могла составить порядка $2 млн.
В числе кинопремьер, вошедших в сделку, – криминальная комедия «Круэлла» об одной из самых известных злодеек мультфильмов Disney. Фильм вышел в прокат в России 3 июня 2021 г. Его кассовые сборы, по данным ЕАИС государственного Фонда кино, составили 753,3 млн руб. Еще один популярный блокбастер из пакета сделки – супергеройский боевик «Вечные» от Marvel. Его кинопрокатная премьера в России состоялась 8 ноября 2021 г., кассовые сборы – 516,4 млн руб. В списке фильмов из библиотеки Disney, которые также покажут телеканалы Viasat, – супергеройские боевики «Стражи галактики», «Доктор Стрэндж», сказка «Малефисента» с Анджелиной Джоли и др.