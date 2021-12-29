Каналы Viasat покажут блокбастеры Disney

В числе кинопремьер, вошедших в сделку, – криминальная комедия «Круэлла» об одной из самых известных злодеек мультфильмов Disney. Фильм вышел в прокат в России 3 июня 2021 г. Его кассовые сборы, по данным ЕАИС государственного Фонда кино, составили 753,3 млн руб. Еще один популярный блокбастер из пакета сделки – супергеройский боевик «Вечные» от Marvel. Его кинопрокатная премьера в России состоялась 8 ноября 2021 г., кассовые сборы – 516,4 млн руб. В списке фильмов из библиотеки Disney, которые также покажут телеканалы Viasat, – супергеройские боевики «Стражи галактики», «Доктор Стрэндж», сказка «Малефисента» с Анджелиной Джоли и др.