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Совладельцы Globaltrans инвестировали в онлайн-школы для дизайнеров и коучей

Деньги пойдут на сделки M&A и зарубежную экспансию компании Ultimate Education
Дмитрий Игнатьев
Luisella Planeta / PIXABAY

Образовательный холдинг Ultimate Education закрыл инвестиционный раунд на 500 млн руб., сообщил «Ведомостям» его управляющий директор Никита Подлипский. Участниками раунда стал венчурный фонд Vershina Capital, а также Никита Мишин и Константин Николаев, которые являются совладельцами оператора железнодорожных перевозок Globaltrans. Каждый из инвесторов по итогам раунда получил в холдинге долю 10%.

Мишин и Николаев на момент публикации не ответили на запрос «Ведомостей». Vershina Capital решил проинвестировать в Ultimate Education, потому что бизнес холдинга динамично растет – даже в условиях сильной конкуренции со стороны больших игроков, таких как компании холдинга Skillbox, «Яндекс.Практикум», «Нетология», заявил «Ведомостям» основатель и управляющий партнер Vershina Capital Андрей Батанов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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