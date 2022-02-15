Совладельцы Globaltrans инвестировали в онлайн-школы для дизайнеров и коучей

Мишин и Николаев на момент публикации не ответили на запрос «Ведомостей». Vershina Capital решил проинвестировать в Ultimate Education, потому что бизнес холдинга динамично растет – даже в условиях сильной конкуренции со стороны больших игроков, таких как компании холдинга Skillbox, «Яндекс.Практикум», «Нетология», заявил «Ведомостям» основатель и управляющий партнер Vershina Capital Андрей Батанов.