Совладельцы Globaltrans инвестировали в онлайн-школы для дизайнеров и коучей

Совладельцы Globaltrans инвестировали в онлайн-школы для дизайнеров и коучейДеньги пойдут на сделки M&A и зарубежную экспансию компании Ultimate Education
Образовательный холдинг Ultimate Education закрыл инвестиционный раунд на 500 млн руб., сообщил «Ведомостям» его управляющий директор Никита Подлипский. Участниками раунда стал венчурный фонд Vershina Capital, а также Никита Мишин и Константин Николаев, которые являются совладельцами оператора железнодорожных перевозок Globaltrans. Каждый из инвесторов по итогам раунда получил в холдинге долю 10%.
Мишин и Николаев на момент публикации не ответили на запрос «Ведомостей». Vershina Capital решил проинвестировать в Ultimate Education, потому что бизнес холдинга динамично растет – даже в условиях сильной конкуренции со стороны больших игроков, таких как компании холдинга Skillbox, «Яндекс.Практикум», «Нетология», заявил «Ведомостям» основатель и управляющий партнер Vershina Capital Андрей Батанов.