«Битва за Uber»: жизнь на экране

Но на пути компании встает большой бизнес, крышуемый муниципалитетом и возмущенный тем, что выскочка со смартфоном переманивает водителей и клиентуру. Ставки и риски на каждом новом этапе будут только увеличиваться, но отчаянный романтик делает вызов всем рискам...