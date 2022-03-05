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«Битва за Uber»: жизнь на экране

Новый сериал Showtime расскажет историю взлетов и падений основателя одного из крупнейших в мире агрегаторов такси
Мария Безрук
Кадр из сериала «На взводе: Битва за Uber» / Showtime

Сан-Франциско, 2010 год. Тридцатидвухлетний предприимчивый циник Трэвис Каланик затевает революцию в мире извоза, бросая вызов привычным таксопаркам. Взяв за основу идею своего друга Гарретта Кэмпа, он генерирует мобильное приложение, позволяющее клиенту вызвать водителя в любую точку и расплатиться, привязав к приложению банковскую карту. Каланик убеждает инвестора Билла Гарли вложиться в перспективный стартап, и, устроив Трэвису небольшое испытание, Билл соглашается.

Но на пути компании встает большой бизнес, крышуемый муниципалитетом и возмущенный тем, что выскочка со смартфоном переманивает водителей и клиентуру. Ставки и риски на каждом новом этапе будут только увеличиваться, но отчаянный романтик делает вызов всем рискам...

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных