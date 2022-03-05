«Битва за Uber»: жизнь на экране

«Битва за Uber»: жизнь на экранеНовый сериал Showtime расскажет историю взлетов и падений основателя одного из крупнейших в мире агрегаторов такси
Сан-Франциско, 2010 год. Тридцатидвухлетний предприимчивый циник Трэвис Каланик затевает революцию в мире извоза, бросая вызов привычным таксопаркам. Взяв за основу идею своего друга Гарретта Кэмпа, он генерирует мобильное приложение, позволяющее клиенту вызвать водителя в любую точку и расплатиться, привязав к приложению банковскую карту. Каланик убеждает инвестора Билла Гарли вложиться в перспективный стартап, и, устроив Трэвису небольшое испытание, Билл соглашается.
Но на пути компании встает большой бизнес, крышуемый муниципалитетом и возмущенный тем, что выскочка со смартфоном переманивает водителей и клиентуру. Ставки и риски на каждом новом этапе будут только увеличиваться, но отчаянный романтик делает вызов всем рискам...
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