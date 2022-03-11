«Брат во всем»: небо, самолеты, юноши

«Слепить бы из вас двоих одного курсанта – цены бы ему не было». Если б не закон о запрете мата, быть может, летчик-инструктор по прозвищу Батя (Михаил Клабуков, актер-непрофессионал и профессиональный пилот – фактически он играет себя) выражался бы на экране еще более определенно. Таких проблемных курсантов, как братья-близнецы Митя и Андрей Березины, у него не было никогда.