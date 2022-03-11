«Брат во всем»: небо, самолеты, юноши

«Брат во всем»: небо, самолеты, юношиУченик Сокурова Александр Золотухин снял кино о тесноте семейных уз и любви к небу
«Слепить бы из вас двоих одного курсанта – цены бы ему не было». Если б не закон о запрете мата, быть может, летчик-инструктор по прозвищу Батя (Михаил Клабуков, актер-непрофессионал и профессиональный пилот – фактически он играет себя) выражался бы на экране еще более определенно. Таких проблемных курсантов, как братья-близнецы Митя и Андрей Березины, у него не было никогда.
Березиных поначалу и не отличишь друг от друга, а в военной форме особенно. Рыжие, стрижка «милитари», молчуны. Кажется, режиссер сознательно поначалу нас морочит, путает – «мешает» братьев, как шулер карты, чтобы зритель сам, приложив немалые усилия, научился ребят распознавать: где тут Митя, где Андрей. Конечно, как быстро выясняется, Березины очень разные, но до чего же невероятно, поразительно они похожи внешне. Еще одна обманка Золотухина – главные роли братьев-близнецов сыграли отнюдь не выпускники Щуки или ГИТИСа. Сергей и Николай Журавлевы – дипломированные артисты театра кукол.