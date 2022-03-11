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«Брат во всем»: небо, самолеты, юноши

Ученик Сокурова Александр Золотухин снял кино о тесноте семейных уз и любви к небу
Николай Корнацкий
Кадр со съемок / «ПрофиСинема»

«Слепить бы из вас двоих одного курсанта – цены бы ему не было». Если б не закон о запрете мата, быть может, летчик-инструктор по прозвищу Батя (Михаил Клабуков, актер-непрофессионал и профессиональный пилот – фактически он играет себя) выражался бы на экране еще более определенно. Таких проблемных курсантов, как братья-близнецы Митя и Андрей Березины, у него не было никогда. 

Березиных поначалу и не отличишь друг от друга, а в военной форме особенно. Рыжие, стрижка «милитари», молчуны. Кажется, режиссер сознательно поначалу нас морочит, путает – «мешает» братьев, как шулер карты, чтобы зритель сам, приложив немалые усилия, научился ребят распознавать: где тут Митя, где Андрей. Конечно, как быстро выясняется, Березины очень разные, но до чего же невероятно, поразительно они похожи внешне. Еще одна обманка Золотухина – главные роли братьев-близнецов сыграли отнюдь не выпускники Щуки или ГИТИСа. Сергей и Николай Журавлевы – дипломированные артисты театра кукол.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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