«Обоюдное согласие»: демарш несогласной

«Обоюдное согласие»: демарш несогласнойНа видеосервисе Kion вышел новый сериал Валерии Гай Германики о сексуальном насилии
Ранним утром Анна (Светлана Иванова, известна по сериалам «Тест на беременность» и «Триггер») – молодая учительница русского языка и литературы – выходит на палубу яхты, прыгает в воду и вплавь добирается до берега. Босая, в мокром платье, она ловит попутку, доезжает до отделения полиции и сообщает, что подверглась групповому изнасилованию.
Насильников трое, это ее хорошие знакомые и, так уж получилось, влиятельные люди города. Привлечь их к ответственности очень нелегко, и в полиции от Анны наверняка просто отмахнулись бы, если бы не холодная решимость девушки настоять на своем. И еще если бы дело не попало в руки следователю Нестеренко, который поставил себе цель во что бы то ни стало добиться правосудия.
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