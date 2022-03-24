«Обоюдное согласие»: демарш несогласной

Насильников трое, это ее хорошие знакомые и, так уж получилось, влиятельные люди города. Привлечь их к ответственности очень нелегко, и в полиции от Анны наверняка просто отмахнулись бы, если бы не холодная решимость девушки настоять на своем. И еще если бы дело не попало в руки следователю Нестеренко, который поставил себе цель во что бы то ни стало добиться правосудия.