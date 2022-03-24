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«Обоюдное согласие»: демарш несогласной

На видеосервисе Kion вышел новый сериал Валерии Гай Германики о сексуальном насилии
Роман Черкасов
Кадр из сериала / МТС Медиа / Медиаслово

Ранним утром Анна (Светлана Иванова, известна по сериалам «Тест на беременность» и «Триггер») – молодая учительница русского языка и литературы – выходит на палубу яхты, прыгает в воду и вплавь добирается до берега. Босая, в мокром платье, она ловит попутку, доезжает до отделения полиции и сообщает, что подверглась групповому изнасилованию.

Насильников трое, это ее хорошие знакомые и, так уж получилось, влиятельные люди города. Привлечь их к ответственности очень нелегко, и в полиции от Анны наверняка просто отмахнулись бы, если бы не холодная решимость девушки настоять на своем. И еще если бы дело не попало в руки следователю Нестеренко, который поставил себе цель во что бы то ни стало добиться правосудия.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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