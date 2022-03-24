«Худший человек на свете»: если бы Амели была феминисткой

«Худший человек на свете»: если бы Амели была феминисткойВ прокат вышла норвежская мелодрама – лауреат Каннов и дважды номинант на «Оскара-2022»
Сегодня взрослеть можно долго – одно из главных завоеваний западного общества. Юлия (Рената Рейнсве – лауреат Каннского фестиваля за эту роль) отмечает 30-летие вместе с мамой и бабушкой. Смотрит на их лица, смотрит на фотографии женщин своей семьи – и не может не радоваться. Как к тому же рубежу приходила ее родня? Кто вдовой, кто в разводе или в браке без любви, с детьми – двумя-тремя. Прапрапрабабушки – и далее вверх по родословной – не доживали вовсе. А Юлия более чем жива, красива, свободна и может никуда не торопиться. Юлия вправе не делать то, чего не хочет. Правда, счастливой пока не стала все равно. Сказать «нет» трудно, но еще труднее – понять, чего хочешь на самом деле.
Сначала Юлия училась на медицинском – поступила туда, где сложнее всего. Но разочаровалась быстро: «Хирургия – это так конкретно. А меня всегда интересовала душа, не тело». Сменила прическу, поступила на психологический, закрутила роман с симпатичным преподавателем – когда стало тесно в образе «образцовой студентки». И снова прозрение: «Я же всегда была визуалом». Бросила университет, купила камеру на последние деньги, записалась на курсы фотографа. Новый стиль, новый парень – фотомодель. Так маятник качнется еще не раз – Юлия будет атаковать тайну жизни попеременно то «снаружи», то «изнутри». После фотографии решит попробовать силы в литературе – а ее новым бойфрендом станет автор андеграундных комиксов Аксель, который старше на 15 лет (Андерс Даниелсен Лье, фильмы «Персональный покупатель», «Париж. Город Зомби»).