Газета
Медиа Эксклюзивно по подписке.
3 месяца за 990 ₽

Певица Валерия запускает музыкальную соцсеть

Партнером по проекту стала жена миллиардера Фархада Ахмедова
Дмитрий Игнатьев Мария Истомина
Певица Валерия вместе с партнерами запускает музыкальную соцсеть. / Сергей Савостьянов / ТАСС

Певица Валерия вместе с партнерами запускает музыкальную соцсеть. Ее юрлицо – ООО «Мьюзикграм» было зарегистрировано 31 марта, следует из базы данных «СПАРК-Интерфакс». Валерии Перфиловой в этой компании принадлежит 33%, еще 34% – у Анны Ахмедовой, жены миллиардера Фархада Ахмедова (с состоянием $1,4 млрд занимает 88-е место в российском рейтинге Forbes за 2021 г.), владелицей оставшейся доли является Евгения Терентьева.

В качестве видов деятельности при регистрации указаны: деятельность по обработке данных, созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов, деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий и т. д. Что в сочетании с названием «Мьюзикграм», которое созвучно Instagram (так же как и Facebook принадлежит компании Meta, которая запрещена и признана экстремистской на территории России), может говорить о планах по запуску певицей новой соцсети.

Вы видите 15% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам
Новости СМИ2
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных