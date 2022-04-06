Певица Валерия запускает музыкальную соцсеть

Певица Валерия запускает музыкальную соцсетьПартнером по проекту стала жена миллиардера Фархада Ахмедова
Певица Валерия вместе с партнерами запускает музыкальную соцсеть. Ее юрлицо – ООО «Мьюзикграм» было зарегистрировано 31 марта, следует из базы данных «СПАРК-Интерфакс». Валерии Перфиловой в этой компании принадлежит 33%, еще 34% – у Анны Ахмедовой, жены миллиардера Фархада Ахмедова (с состоянием $1,4 млрд занимает 88-е место в российском рейтинге Forbes за 2021 г.), владелицей оставшейся доли является Евгения Терентьева.
В качестве видов деятельности при регистрации указаны: деятельность по обработке данных, созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов, деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий и т. д. Что в сочетании с названием «Мьюзикграм», которое созвучно Instagram (так же как и Facebook принадлежит компании Meta, которая запрещена и признана экстремистской на территории России), может говорить о планах по запуску певицей новой соцсети.