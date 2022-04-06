Певица Валерия запускает музыкальную соцсеть

В качестве видов деятельности при регистрации указаны: деятельность по обработке данных, созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов, деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий и т. д. Что в сочетании с названием «Мьюзикграм», которое созвучно Instagram (так же как и Facebook принадлежит компании Meta, которая запрещена и признана экстремистской на территории России), может говорить о планах по запуску певицей новой соцсети.