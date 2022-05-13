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Канны-2022: без Netflix, но с TikTok

Новый фильм Кирилла Серебренникова в гордом одиночестве представит Россию на открывающемся в Каннах кинофестивале
Николай Корнацкий
PIERRE ALBOUY / AFP

Каннский кинофестиваль вернулся на традиционные даты, 75-й юбилейный смотр пройдет с 17 по 28 мая. Для его президента Пьера Лескура это последний фестиваль, в июле его сменит Айрис Кноблох – первая за 75-летнюю историю Каннов женщина на этом посту.

Кноблох – не работник культуры, а бизнесвумен. Большую часть своей жизни она проработала в Warner Bros., а сейчас возглавляет SPAC (Special Purpose Acquisition Company, публичная компания без собственного бизнеса) под названием I2PO. Недавно было объявлено о планах этой компании объединиться с французским сервисом Deezer – конкурентом Spotify – для последующего выхода на IPO.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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