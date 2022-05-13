Канны-2022: без Netflix, но с TikTok

Канны-2022: без Netflix, но с TikTokНовый фильм Кирилла Серебренникова в гордом одиночестве представит Россию на открывающемся в Каннах кинофестивале
Каннский кинофестиваль вернулся на традиционные даты, 75-й юбилейный смотр пройдет с 17 по 28 мая. Для его президента Пьера Лескура это последний фестиваль, в июле его сменит Айрис Кноблох – первая за 75-летнюю историю Каннов женщина на этом посту.
Кноблох – не работник культуры, а бизнесвумен. Большую часть своей жизни она проработала в Warner Bros., а сейчас возглавляет SPAC (Special Purpose Acquisition Company, публичная компания без собственного бизнеса) под названием I2PO. Недавно было объявлено о планах этой компании объединиться с французским сервисом Deezer – конкурентом Spotify – для последующего выхода на IPO.
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