Канны-2022: без Netflix, но с TikTok

Кноблох – не работник культуры, а бизнесвумен. Большую часть своей жизни она проработала в Warner Bros., а сейчас возглавляет SPAC (Special Purpose Acquisition Company, публичная компания без собственного бизнеса) под названием I2PO. Недавно было объявлено о планах этой компании объединиться с французским сервисом Deezer – конкурентом Spotify – для последующего выхода на IPO.