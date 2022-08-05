«Убойный монтаж»: ходячие мертвецы

Комедия о съемках зомби-комедии – неожиданный проект для французского режиссера Мишеля Хазанавичуса, автора оскароносного «Артиста» с Жаном Дюжарденом. Но Хазанавичус – хороший стилист, который обожает обыгрывать устоявшиеся кинематографические жанры и формы. Успех его «Артиста», стилизованного под немое кино, во многом был обусловлен удачной ретро-реконструкцией. Это было путешествие в утраченный мир старого Голливуда, к которому каждому хотелось бы присоединиться. Похожим образом Хазанавичус работал в байопике «Молодой Годар», посвященном бунтарским годам жизни режиссера Жан-Люка Годара, где играл уже с эстетикой французской «новой волны». Очевидно, что режиссеру интересно размышлять о природе кинематографа как искусства и индустрии. И в этом контексте «Убойный монтаж» не выглядит таким уж сюрпризом.