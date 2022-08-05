«Убойный монтаж»: ходячие мертвецы

«Убойный монтаж»: ходячие мертвецыФильм-открытие Каннского фестиваля вышел в российский кинопрокат
На заброшенном складе снимается малобюджетный фильм про зомби. Отсутствие денег, хорошего сценария и малейшего таланта у актеров заставляют нервного режиссера прибегнуть к крайности. Он решает разбудить настоящих зомби, чтобы заставить свою команду играть эмоциональнее. Кровавая вакханалия на площадке оборачивается еще большим фарсом, поскольку все это тоже фильм, который неудачливый режиссер Реми (Ромен Дюрис, известен по фильмам «Сердцеед» и «Эйфель») на свою беду подписался снимать для новой японской стриминговой платформы Z.
Комедия о съемках зомби-комедии – неожиданный проект для французского режиссера Мишеля Хазанавичуса, автора оскароносного «Артиста» с Жаном Дюжарденом. Но Хазанавичус – хороший стилист, который обожает обыгрывать устоявшиеся кинематографические жанры и формы. Успех его «Артиста», стилизованного под немое кино, во многом был обусловлен удачной ретро-реконструкцией. Это было путешествие в утраченный мир старого Голливуда, к которому каждому хотелось бы присоединиться. Похожим образом Хазанавичус работал в байопике «Молодой Годар», посвященном бунтарским годам жизни режиссера Жан-Люка Годара, где играл уже с эстетикой французской «новой волны». Очевидно, что режиссеру интересно размышлять о природе кинематографа как искусства и индустрии. И в этом контексте «Убойный монтаж» не выглядит таким уж сюрпризом.