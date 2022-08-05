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«Убойный монтаж»: ходячие мертвецы

Фильм-открытие Каннского фестиваля вышел в российский кинопрокат
Кирилл Горячок
Canal+

На заброшенном складе снимается малобюджетный фильм про зомби. Отсутствие денег, хорошего сценария и малейшего таланта у актеров заставляют нервного режиссера прибегнуть к крайности. Он решает разбудить настоящих зомби, чтобы заставить свою команду играть эмоциональнее. Кровавая вакханалия на площадке оборачивается еще большим фарсом, поскольку все это тоже фильм, который неудачливый режиссер Реми (Ромен Дюрис, известен по фильмам «Сердцеед» и «Эйфель») на свою беду подписался снимать для новой японской стриминговой платформы Z.

Комедия о съемках зомби-комедии – неожиданный проект для французского режиссера Мишеля Хазанавичуса, автора оскароносного «Артиста» с Жаном Дюжарденом. Но Хазанавичус – хороший стилист, который обожает обыгрывать устоявшиеся кинематографические жанры и формы. Успех его «Артиста», стилизованного под немое кино, во многом был обусловлен удачной ретро-реконструкцией. Это было путешествие в утраченный мир старого Голливуда, к которому каждому хотелось бы присоединиться. Похожим образом Хазанавичус работал в байопике «Молодой Годар», посвященном бунтарским годам жизни режиссера Жан-Люка Годара, где играл уже с эстетикой французской «новой волны». Очевидно, что режиссеру интересно размышлять о природе кинематографа как искусства и индустрии. И в этом контексте «Убойный монтаж» не выглядит таким уж сюрпризом.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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