«Просвещение» может выйти на EdTech-рынок

Группа компаний «Просвещение» (в состав входит одноименное издательство, а также корпорация «Российский учебник», которая управляет издательствами «Дрофа», «Вентана-Граф» и т. д.) планирует M&A-сделки на EdTech-рынке, рассказали «Ведомостям» топ-менеджер крупной онлайн-школы и венчурный инвестор. Оба собеседника «Ведомостей» слышали о переговорах издательской группы по покупке доли в онлайн-школе «Алгоритмика». Кроме того, сделка M&A обсуждалась и со специализирующейся на курсах иностранных языков компанией Skyeng, знают они. Но, как уточняет один из собеседников «Ведомостей», основной интерес для «Просвещения» представляет сегмент детского образования.