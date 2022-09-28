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«Просвещение» может выйти на EdTech-рынок

Издательская группа ведет переговоры о покупке долей в крупнейших российских онлайн-школах
Дмитрий Игнатьев
Основным рынком для «Просвещения» является учебно-методическая литература, поэтому для решения задачи цифровизации бизнеса вполне очевидным шагом станет покупка специализирующейся на детском дополнительном образовании компании или доли в ней / Максим Стулов / Ведомости

Группа компаний «Просвещение» (в состав входит одноименное издательство, а также корпорация «Российский учебник», которая управляет издательствами «Дрофа», «Вентана-Граф» и т. д.) планирует M&A-сделки на EdTech-рынке, рассказали «Ведомостям» топ-менеджер крупной онлайн-школы и венчурный инвестор. Оба собеседника «Ведомостей» слышали о переговорах издательской группы по покупке доли в онлайн-школе «Алгоритмика». Кроме того, сделка M&A обсуждалась и со специализирующейся на курсах иностранных языков компанией Skyeng, знают они. Но, как уточняет один из собеседников «Ведомостей», основной интерес для «Просвещения» представляет сегмент детского образования.

«Просвещение» действительно рассматривает сделки M&A как возможный вариант развития, заявил «Ведомостям» представитель группы компаний. По его словам, сейчас «Просвещение» работает над новой стратегией развития и один из ее ключевых элементов – цифровая экосистема: «Для достижения данной цели мы рассматриваем различные сценарии нашей дальнейшей работы, включая M&A, а также стратегические партнерства».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных