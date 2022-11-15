Рекламные группы обсуждают с НРА введение механизма оплаты ТВ-рекламы после ее выхода в эфир

Рекламные группы обсуждают с НРА введение механизма оплаты ТВ-рекламы после ее выхода в эфирПереход на такой механизм актуализировался из-за ухода крупных международных брендов из России
Рекламные группы ведут переговоры с «Национальным рекламным альянсом» (НРА; контролирует продажу более 90% рекламы на российском ТВ) о постоплате за размещение роликов на российском телевидении, рассказали «Ведомостям» топ-менеджеры АДВ, NMi Group и Media Direction Group.
Переговоры с главным селлером ТВ-рекламы о пересмотре механизма оплаты ТВ-рекламы, по их словам, велись и ранее. Но после ухода крупных международных брендов из России проблема с внесением платежей актуализировалась, говорит директор по размещению рекламы на телевидении Media Direction Group Илья Куценко. ТВ-бюджеты западных рекламодателей составляли 25–30%, отмечают в Media Direction Group и NMi Group. Собеседник «Ведомостей» еще в одной крупной рекламной группе говорит, что они составляли до 45%.