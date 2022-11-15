Газета
Медиа Эксклюзивно по подписке.
Черная пятница -28%

Рекламные группы обсуждают с НРА введение механизма оплаты ТВ-рекламы после ее выхода в эфир

Переход на такой механизм актуализировался из-за ухода крупных международных брендов из России
Дмитрий Игнатьев
Поскольку большая часть клиентов заключает контракты с рекламной группой с условием постоплаты, а позиция НРА – оплата месяц в месяц, группам приходится обращаться к банкам / Евгений Разумный / Ведомости

Рекламные группы ведут переговоры с «Национальным рекламным альянсом» (НРА; контролирует продажу более 90% рекламы на российском ТВ) о постоплате за размещение роликов на российском телевидении, рассказали «Ведомостям» топ-менеджеры АДВ, NMi Group и Media Direction Group.

Переговоры с главным селлером ТВ-рекламы о пересмотре механизма оплаты ТВ-рекламы, по их словам, велись и ранее. Но после ухода крупных международных брендов из России проблема с внесением платежей актуализировалась, говорит директор по размещению рекламы на телевидении Media Direction Group Илья Куценко. ТВ-бюджеты западных рекламодателей составляли 25–30%, отмечают в Media Direction Group и NMi Group. Собеседник «Ведомостей» еще в одной крупной рекламной группе говорит, что они составляли до 45%.

Вы видите 22% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных