Рекламные группы обсуждают с НРА введение механизма оплаты ТВ-рекламы после ее выхода в эфир

Переговоры с главным селлером ТВ-рекламы о пересмотре механизма оплаты ТВ-рекламы, по их словам, велись и ранее. Но после ухода крупных международных брендов из России проблема с внесением платежей актуализировалась, говорит директор по размещению рекламы на телевидении Media Direction Group Илья Куценко. ТВ-бюджеты западных рекламодателей составляли 25–30%, отмечают в Media Direction Group и NMi Group. Собеседник «Ведомостей» еще в одной крупной рекламной группе говорит, что они составляли до 45%.