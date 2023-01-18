Институт развития интернета выдаст в 2023 году на поддержку проектов 20,7 млрд рублей

Проекты, отобранные в рамках конкурса национального контента, как пояснила исполнительный директор ИРИ Елена Лапина, рассчитаны на широкую аудиторию и будут реализованы в течение 2023-2025 гг. А молодежный контент (целевая аудитория – россияне 14-35 лет) должен быть выпущен уже в этом году, уточнила она. В обоих случаях финансирование можно получать по пяти направлениям – аудиовизуальный контент, мультиплатформенные проекты, контент в блогосфере, ПО и игры, спецпроекты в интернет-СМИ.