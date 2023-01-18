Институт развития интернета выдаст в 2023 году на поддержку проектов 20,7 млрд рублей

Институт развития интернета выдаст в 2023 году на поддержку проектов 20,7 млрд рублейВ приоритете контент о супергероях и простых людях
В 2023 г. Институт развития интернета (ИРИ) выделит на поддержку проектов 20,7 млрд руб., сообщил его гендиректор Алексей Гореславский журналистам в среду, 18 декабря. Из них 17,7 млрд руб. будет направлено на финансирование «национального контента», а 3 млрд руб. – на поддержку «молодежного контента», уточнил он.
Проекты, отобранные в рамках конкурса национального контента, как пояснила исполнительный директор ИРИ Елена Лапина, рассчитаны на широкую аудиторию и будут реализованы в течение 2023-2025 гг. А молодежный контент (целевая аудитория – россияне 14-35 лет) должен быть выпущен уже в этом году, уточнила она. В обоих случаях финансирование можно получать по пяти направлениям – аудиовизуальный контент, мультиплатформенные проекты, контент в блогосфере, ПО и игры, спецпроекты в интернет-СМИ.
В 2022 г. ИРИ поддержал 776 проектов, общий бюджет – около 19 млрд руб., 4 млрд руб. из этой суммы были перенесены с 2021 г. (тогда бюджет организации составил 10 млрд руб.), уточнил Гореславский.
В 2023 г. в приоритете будут проекты, позволяющие осмыслить новую реальность, в том числе импортозамещение, преодоление санкционных ограничений и т. д., отметил Гореславский. Самые востребованные герои сейчас – простые люди с активной жизненной позицией, волонтеры, местные предприниматели, уточнил он.
Другое ключевое направление – контент о супергероях. «В России сейчас идет активный поиск национальных героев, поэтому в приоритете, например, проекты о героях национальной мифологии», – говорит топ-менеджер.
«Мы прогнозируем, что в этом году на конкурсы придут с заявками, связанными с классическими русскими сказками: современный ребенок уже не сильно воспринимает графику сталинских мультфильмов. А новых мультфильмов по сюжетом сказок так и нет», – обратил внимание Гореславский.
В фокусе ИРИ будут и инклюзивные проекты, отметила Лапина: «Не обязательно, чтобы человек с ограниченными возможностями был главным героем трагической истории. Давайте быть аккуратнее, тоньше».
Еще один приоритет, отражающий текущие тренды, как отметила она, это – проекты, моделирующие будущее. «У нас мало проектов в области фантастики, это сложный жанр. Давайте двигаться и в этом направлении», – резюмировала Лапина.
Институт развития интернета был создан в 2015 г. Основателями ИРИ при поддержке администрации президента стали Российская ассоциация электронных коммуникаций (РАЭК), Фонд развития интернет-инициатив (ФРИИ), Региональная общественная организация «Центр интернет-технологий» (РОЦИТ), Медиа-коммуникационный союз и др.
С 2020 г. организация проводит конкурсы на финансирование онлайн-контента. Среди проектов, которые поддержал ИРИ, – сериал «Трудные подростки» для онлайн-кинотеатра more.tv, молодежный сериал «Новенький» для платформы «Start», музыкальная драма «Струны», веб-сериал «Френдзона».