Институт развития интернета в 2022 году раздаст на проекты 15 млрд рублей

Институт развития интернета в 2022 году раздаст на проекты 15 млрд рублейВ ноябре организацию возглавил экс-руководитель АНО «Диалог» Алексей Гореславский
На поддержку производителей контента Институт развития интернета (ИРИ) направит в 2022 г. 15 млрд руб., сообщил гендиректор организации Алексей Гореславский на конференции «Вызовы киноиндустрии в эпоху глобальной цифровой трансформации» в пятницу, 10 декабря. По его словам, в прошлом году ИРИ выделил на проекты 3 млрд руб, в этом году – 10 млрд.
Гореславский также подчеркнул, что организация финансирует разные типы контента, но один из самых крупных сегментов – кино и сериалы. По предварительной оценке, на их производство в 2022 г. будет выделено 3–5 млрд руб., рассказал руководитель ИРИ «Ведомостям». Кроме того, на конференции он отметил, что институт поддерживает создание и другого контента в интернете – игры, программное обеспечение, поддержка СМИ и блогеров: «Какие бы цифры ни прозвучали, если разбить это все на четыре сегмента и разделить, то получается не так уж много».
Институт развития интернета был создан в 2015 г. как площадка для взаимодействия государства, цифровой индустрии и гражданского общества. Основателями ИРИ при поддержке администрации президента выступили Российская ассоциация электронных коммуникаций (РАЭК), Фонд развития интернет-инициатив (ФРИИ), Региональная общественная организация «Центр интернет-технологий» (РОЦИТ), Медиа-коммуникационный союз и др.
С 2020 г. организация проводит конкурс на создание онлайн-контента для молодежи на видеоплатформах. Среди проектов, которые поддержал институт, – сериал «Трудные подростки» для онлайн-кинотеатра more.tv, молодежный сериал «Новенький» для платформы «Start», музыкальная драма «Струны», новые серии мультфильма «Смешарики» о профессиях будущего. В августе 2021 г. ИРИ получил из резервного фонда правительства 7 млрд руб.
Алексей Гореславский более 25 лет работал в крупнейших российских СМИ. В 2018 г. был назначен заместителем начальника управления администрации президента России по общественным проектам. В 2020-2021 гг. руководил АНО «Диалог», а ноябре этого года возглавил Институт развития интернета.
Интерес государства к рунету усиливается вместе с ростом его аудитории, считает главный аналитик РАЭК Карен Казарян. Аудитория рунета по итогам III квартала 2021 г. составила 100,2 млн пользователей, по сравнению с аналогичным периодом допандемийного 2019 г. она выросла на 7 млн человек, следует из данных исследовательской компании Mediascope. Рост демонстрирует и рынок легальных видеосервисов: в 2020 г. их совокупная выручка увеличилась на 66% до 27,8 млрд руб., следует из данных исследовательской компании «ТМТ консалтинг».
ИРИ стимулирует производство продукта, который считает «правильным», – логично, что на него выделяются такие бюджеты, говорит директор Института современных медиа Кирилл Танаев: «Другое дело – достаточно ли этих ресурсов для решения задач, которые перед собой ставит ИРИ».
С 2018 г. видеосервисы активно производят оригинальные проекты. Сейчас свои originals, в основном сериалы, выпускают практически все крупные онлайн-кинотеатры. Из-за «контентной гонки» видеосервисов стоимость производства фильмов и сериалов за последние годы выросла. Производство эпизода для онлайн-платформ обходится на 20-30% дороже, чем для телеканалов, рассказали «Ведомостям» продюсеры и топ-менеджеры медиакомпаний и онлайн-кинотеатров. В среднем один эпизод (30-60 минут) сериала для онлайн-кинотеатров стоит сейчас от 14 млн до 25 млн руб., в некоторых случаях – и больше 25 млн руб.