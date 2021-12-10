Институт развития интернета в 2022 году раздаст на проекты 15 млрд рублей

Гореславский также подчеркнул, что организация финансирует разные типы контента, но один из самых крупных сегментов – кино и сериалы. По предварительной оценке, на их производство в 2022 г. будет выделено 3–5 млрд руб., рассказал руководитель ИРИ «Ведомостям». Кроме того, на конференции он отметил, что институт поддерживает создание и другого контента в интернете – игры, программное обеспечение, поддержка СМИ и блогеров: «Какие бы цифры ни прозвучали, если разбить это все на четыре сегмента и разделить, то получается не так уж много».