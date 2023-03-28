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«Русская медиагруппа» запустила в интернете созданную ИИ радиостанцию

Радиохолдинг планирует монетизировать новый проект по рекламной модели
Дмитрий Игнатьев
Заявленная целевая аудитория радиостанции – 18–34 лет / Артем Брызгалов / Unsplash

«Русская медиагруппа» (РМГ) 28 марта запустила онлайн-станцию Neuro Flow, контент для которой был создан нейросетью Mubert. Об этом рассказал «Ведомостям» управляющий директор холдинга Дмитрий Медников. Инвестиции в этот проект, как уточнил он, составили до 10 млн руб.

Музыкальный формат станции – танцевальный хаус, сообщил представитель РМГ. Нейросеть, по его словам, уже написала около 200 треков в этом стиле и в будущем продолжит создавать композиции, анализируя предпочтения слушателей. Целевая аудитория Neuro Flow, как уточнил Медников, это россияне в возрасте 18–34 лет, из них около 60% – мужчины, 40% – женщины. Для прослушивания радиостанция будет доступна на сайте и Youtube-канале станции DFM.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных