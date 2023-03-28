«Русская медиагруппа» запустила в интернете созданную ИИ радиостанцию

«Русская медиагруппа» запустила в интернете созданную ИИ радиостанциюРадиохолдинг планирует монетизировать новый проект по рекламной модели
«Русская медиагруппа» (РМГ) 28 марта запустила онлайн-станцию Neuro Flow, контент для которой был создан нейросетью Mubert. Об этом рассказал «Ведомостям» управляющий директор холдинга Дмитрий Медников. Инвестиции в этот проект, как уточнил он, составили до 10 млн руб.
Музыкальный формат станции – танцевальный хаус, сообщил представитель РМГ. Нейросеть, по его словам, уже написала около 200 треков в этом стиле и в будущем продолжит создавать композиции, анализируя предпочтения слушателей. Целевая аудитория Neuro Flow, как уточнил Медников, это россияне в возрасте 18–34 лет, из них около 60% – мужчины, 40% – женщины. Для прослушивания радиостанция будет доступна на сайте и Youtube-канале станции DFM.
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