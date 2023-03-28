«Русская медиагруппа» запустила в интернете созданную ИИ радиостанцию

Музыкальный формат станции – танцевальный хаус, сообщил представитель РМГ. Нейросеть, по его словам, уже написала около 200 треков в этом стиле и в будущем продолжит создавать композиции, анализируя предпочтения слушателей. Целевая аудитория Neuro Flow, как уточнил Медников, это россияне в возрасте 18–34 лет, из них около 60% – мужчины, 40% – женщины. Для прослушивания радиостанция будет доступна на сайте и Youtube-канале станции DFM.