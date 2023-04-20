Сооснователь «Учи.ру» получил контроль в онлайн-школе иностранных языков LinguaLeo

Сооснователь «Учи.ру» получил контроль в онлайн-школе иностранных языков LinguaLeoАктив был продан с дисконтом примерно за 10 млн рублей
Один из основателей онлайн-школы «Учи.ру» – Иван Коломоец получил контроль в онлайн-школе LinguaLeo, рассказали «Ведомостям» два собеседника в крупных edtech-компаниях.
С 1 марта 2023 г. владельцем 75% ООО «Лингуалео» (юрлицо LinguaLeo) стала Ирина Коломоец, оставшимися 25% владеет зарегистрированная на Виргинских островах компания LinguaLeo Inc, следует из базы «СПАРК-Интерфакса». Ирина Коломоец – это родственница Ивана Коломойца, говорит знакомый бизнесмена. Еще один его знакомый уточняет, что это его мать. Сам Коломоец от комментариев «Ведомостям» отказался.
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