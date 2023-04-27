Видеосервисы предлагают регулировать пиратов как легальных игроков

«Данное регулирование никак не затрагивает практически не отличимые от легальных видеосервисов по функционалу пиратские сайты. Если какой-то фильм распространяется в сети на тысячах ресурсов, почему только те, кто включен в реестр РКН, должны следить за соблюдением законов? Это в корне неправильно. Мы предлагаем распространить все или большую часть требований, предъявляемых АВС, на любые сайты с видеоконтентом. А также предусмотреть для таких случаев механизм внесудебных блокировок», – заявил «Ведомостям» Бырдин. Он отметил, что к работе над законопроектом смогут присоединиться все желающие «коллеги по отрасли».