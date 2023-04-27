Видеосервисы предлагают регулировать пиратов как легальных игроков

Видеосервисы предлагают регулировать пиратов как легальных игроков67% посещений ресурсов с видеоконтентом приходится на сайты с нелегальными копиями
«Ассоциация интернет-видео» (АИВ, объединяет видеосервисы «Иви», Okko, Amediateka, Start, «Триколор кино и ТВ» и др.) разрабатывает законопроект, который должен распространить нормы регулирования аудиовизуальных сервисов (АВС) на все ресурсы с видеоконтентом, включая пиратские. Об этом заявил на XII Форуме безопасного интернета гендиректор АИВ Алексей Бырдин.
Реестр аудиовизуальных сервисов был создан в 2020 г., в него включаются онлайн-кинотеатры, чья аудитория превышает 100 000 пользователей в сутки. Всего сейчас реестр насчитывает 23 АВС – это крупнейшие российские видеосервисы «Кинопоиск», «Иви», Okko, Start, Amediateka и другие. За последние годы, по словам Бырдина, нормы специального регулирования легальных видеосервисов, включенных в соответствующий реестр Роскомнадзора (РКН), серьезно ужесточились. Все они должны «под страхом серьезных штрафов» следить за соблюдением возрастной маркировки, предупреждать о вреде табака, «запикивать» мат, проверять возраст зрителя и т. д., поясняет гендиректор АИВ.
«Данное регулирование никак не затрагивает практически не отличимые от легальных видеосервисов по функционалу пиратские сайты. Если какой-то фильм распространяется в сети на тысячах ресурсов, почему только те, кто включен в реестр РКН, должны следить за соблюдением законов? Это в корне неправильно. Мы предлагаем распространить все или большую часть требований, предъявляемых АВС, на любые сайты с видеоконтентом. А также предусмотреть для таких случаев механизм внесудебных блокировок», – заявил «Ведомостям» Бырдин. Он отметил, что к работе над законопроектом смогут присоединиться все желающие «коллеги по отрасли».
С Бырдиным согласны и участники рынка. В рамках существующих законодательных требований видеосервисы были вынуждены применить ряд технических мер, заявил на Форуме безопасного интернета заместитель гендиректора видеосервиса Premier (принадлежит «Газпром-медиа») Макар Кожухов. Онлайн-кинотеатр Premier и ряд других сервисов, к примеру, ввели пин-коды на контент в маркировкой «18+».
«При этом совсем рядом существуют те, кого это не касается. Да еще к тому же те, кто украл. А пираты именно крадут», – добавил Кожухов.
Сложно оценить потери рынка от пиратов в денежном выражении, но абсолютно точно эти потери есть по трафику у легальных ресурсов, отметила в своем выступлении на форуме digital-директор «Первого канала» Ирина Савченко.
Среднемесячное количество визитов на нелегальные ресурсы за последние 12 месяцев (с апреля 2022 г. по март 2023 г.) увеличилось на 36,9% до 453,7 млн год к году, следует из оценки АИВ, основанных на данных Similarweb. Рост визитов у легальных онлайн-кинотеатров за указанный период в процентном отношении еще выше: он составил 39,6% и показатель поднялся до 221,8 млн. Но в структуре общего медиапотребления пираты доминируют: по данным на март 2023 г., на них приходится 2/3 от общего количества визитов (67% и 33% соответственно).
Контент, который не соответствует нормам российского законодательства, есть и у легальных игроков – хостингов и социальных сетей, добавила Савченко: «Мы понимаем, что коллеги проводят колоссальную работу, чтобы с этим бороться. Однако на сегодня факт остается фактом».
К АВС государство действительно выдвигает сегодня много требований, это очень зарегулированная отрасль, говорит директор видеосервиса Wink (принадлежит «Ростелекому») Антон Володькин: «Эти требования постоянно обновляются. Но начать соответствовать им всем за одну секунду невозможно. Просто потому, что библиотеки видеосервисов – это десятки тысяч наименований. И все их полностью, конечно, никто не смотрел».
Внесудебная блокировка пиратских сайтов за широкий круг нарушений представляется действенной мерой, уверен адвокат межтерриториальной коллегии адвокатов «Клишин и партнеры» Владимир Энтин. «Кроме того, сейчас есть и механизмы ускоренной блокировки зеркал сайтов. Но на любое действие есть противодействие. Такие сайты уже сейчас размещаются, как правило, вне российской юрисдикции», – добавил юрист.
За последние годы российское законодательство, регулирующее деятельность аудиовизуальных сервисов, действительно стало избыточным, полагает управляющий партнер Коллегии медиаюристов Федор Кравченко. В результате, по его словам, легальные АВС и те, кто изначально находятся вне правового поля, оказались в совершенно разных условиях.
«Но проблему с пиратами вряд ли можно решить очередной порцией запретов и ограничений. По одной простой причине – до владельцев таких ресурсов вряд ли получится дотянуться, поскольку они неизвестны», – резюмировал Кравченко.
В подготовке материала принимала участие Галина Казакулова