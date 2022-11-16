Онлайн-кинотеатры предложили механизм блокировок для ЛГБТ-пропаганды

«Ведомости» ознакомились с копией письма, ее подлинность подтвердил Бырдин. Хинштейн подтвердил «Ведомостям», что такая поправка получена его комитетом. По его словам, еще до поступления обращения он внес эту же поправку в законопроект. Крашенинников не ответил на запрос «Ведомостей».