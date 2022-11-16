Онлайн-кинотеатры предложили механизм блокировок для ЛГБТ-пропаганды

Онлайн-кинотеатры предложили механизм блокировок для ЛГБТ-пропагандыНо такие же поправки в законопроект успел внести и его соавтор депутат Александр Хинштейн
ЛГБТ-пропаганду предлагается внести в перечень оснований для блокировки онлайн-ресурсов Роскомнадзором, следует из текста обращения гендиректора ассоциации «Интернет-видео» (объединяет крупнейшие онлайн-кинотеатры – Ivi, Start, Okko и др.) Алексея Бырдина к главе комитета Госдумы по информтехнологиям Александру Хинштейну и главе комитета по госстроительству и законодательству Павлу Крашенинникову. Ассоциация предлагает дополнить закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» пунктом о «материалах, пропагандирующих нетрадиционные сексуальные отношения и (или) предпочтения».
«Ведомости» ознакомились с копией письма, ее подлинность подтвердил Бырдин. Хинштейн подтвердил «Ведомостям», что такая поправка получена его комитетом. По его словам, еще до поступления обращения он внес эту же поправку в законопроект. Крашенинников не ответил на запрос «Ведомостей».