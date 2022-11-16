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Онлайн-кинотеатры предложили механизм блокировок для ЛГБТ-пропаганды

Но такие же поправки в законопроект успел внести и его соавтор депутат Александр Хинштейн
Марина Тюняева (Бочкарёва) Екатерина Гробман
За контент с ЛГБТ-пропагандой могут начать блокировать / Paramount Pictures

ЛГБТ-пропаганду предлагается внести в перечень оснований для блокировки онлайн-ресурсов Роскомнадзором, следует из текста обращения гендиректора ассоциации «Интернет-видео» (объединяет крупнейшие онлайн-кинотеатры – Ivi, Start, Okko и др.) Алексея Бырдина к главе комитета Госдумы по информтехнологиям Александру Хинштейну и главе комитета по госстроительству и законодательству Павлу Крашенинникову. Ассоциация предлагает дополнить закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» пунктом о «материалах, пропагандирующих нетрадиционные сексуальные отношения и (или) предпочтения».

«Ведомости» ознакомились с копией письма, ее подлинность подтвердил Бырдин. Хинштейн подтвердил «Ведомостям», что такая поправка получена его комитетом. По его словам, еще до поступления обращения он внес эту же поправку в законопроект. Крашенинников не ответил на запрос «Ведомостей».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных