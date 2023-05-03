Музыкальные лейблы хотят получить доступ к IT-льготам

Музыкальные лейблы хотят получить доступ к IT-льготамНо их аргументов для Минцифры пока недостаточно
Национальная федерация музыкальной индустрии (НФМИ) обратилась к министру цифрового развития России Максуту Шадаеву с просьбой включить музыкальные лейблы в перечень организаций, которые могут получить аккредитацию IT-компаний. Аналогичное письмо было направлено вице-премьеру Дмитрию Чернышенко (курирует IT).
Представители аппарата правительства и Минцифры подтвердили получение документа. Представитель вице-премьера Чернышенко сообщил, что такое письмо не поступало.
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