Музыкальные лейблы хотят получить доступ к IT-льготам

Национальная федерация музыкальной индустрии (НФМИ) обратилась к министру цифрового развития России Максуту Шадаеву с просьбой включить музыкальные лейблы в перечень организаций, которые могут получить аккредитацию IT-компаний. Аналогичное письмо было направлено вице-премьеру Дмитрию Чернышенко (курирует IT).