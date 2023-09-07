Номинант «Оскара» рассказал о своем новом авторском мультфильме

«У меня не получается делать кино легко, играючи. Каждый мой [авторский – "Ведомости"] фильм длится минут 15, но делается 3-4 года. Не только потому что ты отвлекаешься на какие-то другие вещи – это понятно. Сам фильм рождается тяжело. Эта история вертелась у меня в голове давно. Я знал, про кого она, и о чем. Но для меня всегда самое сложное найти то, что персонажи должны делать каждую секунду, чтобы проявить замысел, чтобы у зрителя появились необходимые мне эмоции», – рассказал режиссер.