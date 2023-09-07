Номинант «Оскара» рассказал о своем новом авторском мультфильме

Номинант «Оскара» рассказал о своем новом авторском мультфильмеПо словам режиссера Константина Бронзита, это будет легкий и забавный фильм
Дважды номинант премии «Оскар» Константин Бронзит работает над новым авторским мультфильмом. Об этом режиссер-аниматор рассказал в интервью «Ведомостям». Фильм снимается на студии «Мельница». По словам режиссера, в отличие от «последних, печальных и трагичных мультфильмов», новая работа будет «легким, забавным фильмом». Другие подробности о своей новой работе Бронзит не раскрыл.
Три предыдущих авторских мультфильма Бронзита собрали десятки международных призов и претендовали на награду Американской киноакадемии. Две работы попали в пятерку номинантов – «Уборная история – любовная история» в 2009-м и «Мы не можем жить без космоса» в 2016-м. Фильм «Он не может жить без космоса» (2019 г.) дошел до «оскаровского» шорт-листа.
Параллельно с авторским мульфильмом Бронзит сейчас работает над двумя полнометражными анимационными лентами для широкой аудитории – «Лунтик. Возвращение домой» на студии «Мельница» и картиной под рабочим названием «Мусор» для студии «Метрафильмс» (совместно с режиссером «Трех котов» Дмитрием Высоцким). Как отметил постановщик, два полных метра остаются в приоритете, но он старается работать и над авторским фильмом «почти каждый день».
«У меня не получается делать кино легко, играючи. Каждый мой [авторский – "Ведомости"] фильм длится минут 15, но делается 3-4 года. Не только потому что ты отвлекаешься на какие-то другие вещи – это понятно. Сам фильм рождается тяжело. Эта история вертелась у меня в голове давно. Я знал, про кого она, и о чем. Но для меня всегда самое сложное найти то, что персонажи должны делать каждую секунду, чтобы проявить замысел, чтобы у зрителя появились необходимые мне эмоции», – рассказал режиссер.
Российские режиссеры-аниматоры добираются до оскаровских номинаций чаще коллег из игрового кино. В постсоветский период семь художественных фильмов дошли до пятерки номинантов – статуэтку увез Никита Михалков с «Утомленными солнцем» в 1995-м. Также и из аниматоров только один режиссер завоевал «Оскар» – Александр Петров за фильм «Старик и море» в 2000-м. Всего, начиная с 1990 г., были номинированы девять анимационных фильмов. Из них – две работы Бронзита и еще три мультфильма Александра Петрова: «Корова» в 1990-м, «Русалка» в 1998-м и «Моя любовь» в 2008-м. Среди других номинантов – «Гагарин» Алексея Харитиди в 1996-м, «Дочь» Дарьи Кащеевой в 2020-м и «БоксБалет» Антона Дьякова в 2022-м.
Константин Бронзит начинал на студиях «Леннаучфильм» и «Пилот» Александра Татарского, работает на петербургской студии «Мельница» с момента основания (1999 г.), на которой снимает как авторскую, так и зрительскую анимацию. В частности, здесь Бронзит поставил первый фильм из «богатырской» франшизы – «Алеша Попович и Тугарин Змей» (2004 г.). В 2018 г. вернулся к циклу и снял девятую часть – «Три богатыря и Наследница престола». Первый международный успех ему принесли остроумные авторские мультфильмы «Свичкрафт» (1994 г.) и «На краю земли» (1998 г.).