«Non/fiction весна – 2024»: китайское фэнтези и турецкий Young Adult

С 4 и до 7 апреля в Гостином дворе на Ильинке идет международная книжная ярмарка интеллектуальной литературы «Non/fiction весна» – одна из трех важнейших ярмарок столицы наряду с августовской Московской международной книжной ярмаркой (ММКЯ) и «Красной площадью» (проходит в июне). В 2023 г. Non/fiction отметила 25-летний юбилей, а также окончательно перешла на осенне-весенний формат и теперь проходит дважды в год. По данным организаторов, в «Non/fiction весна» примут участие более 250 экспонентов и состоится более 300 мероприятий. Как правило, каждую ярмарку посещает около 40 000 человек.