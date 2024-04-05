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«Non/fiction весна – 2024»: китайское фэнтези и турецкий Young Adult

Среди самых звездных новинок – впервые изданные в России книги Драйзера и Маркеса
Николай Корнацкий
Алексей Орлов / Ведомости

С 4 и до 7 апреля в Гостином дворе на Ильинке идет международная книжная ярмарка интеллектуальной литературы «Non/fiction весна» – одна из трех важнейших ярмарок столицы наряду с августовской Московской международной книжной ярмаркой (ММКЯ) и «Красной площадью» (проходит в июне). В 2023 г. Non/fiction отметила 25-летний юбилей, а также окончательно перешла на осенне-весенний формат и теперь проходит дважды в год. По данным организаторов, в «Non/fiction весна» примут участие более 250 экспонентов и состоится более 300 мероприятий. Как правило, каждую ярмарку посещает около 40 000 человек.

Афиша Non/fiction этого года получилась заметно интереснее, чем в прошлые. Новинки выпустили топовые российские писатели – Яна Вагнер, Алексей Иванов, Алексей Сальников. Все они проведут встречи с читателями. А вот самыми звездными зарубежными авторами новинок художественной литературы стали уже покойные классики Теодор Драйзер и Габриэль Гарсиа Маркес. Что неудивительно, поскольку еще в 2022 г. многие зарубежные авторы – в их числе Стивен Кинг и Джоан Роулинг – отказались от сотрудничества с российскими издателями.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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